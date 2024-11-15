Описание

Двойная экспозиция・Фото монтаж – универсальное приложение для создания эффектных снимков с двойной экспозицией. С его помощью можно легко объединить две фотографии, чтобы получить уникальные и творческие изображения. Приложение предлагает обширные коллекции фотографий, включая такие категории, как искусство, природа, космос, галактика, городские пейзажи, текстуры и эффекты дыма. В режиме реального времени вы можете экспериментировать с наложением, добиваясь идеально сбалансированного результата.





С Двойной экспозицией вы сможете следовать своей страсти к творчеству, используя разные стили наложения и эффектов, такие как свет боке и цветовые фильтры. Приложение позволяет просматривать результат заранее, чтобы вы могли подбирать оптимальные сочетания для идеального смешивания.