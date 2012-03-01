Описание

Magnify Glass Mod APK — это инструмент, который можно использовать для увеличения данных в различных ситуациях. Это современное приложение с увеличительным стеклом; пользователи обнаружат, что он предлагает применение функций для выполнения их требований. Вы можете поэкспериментировать с увеличением и уменьшением масштаба одним нажатием кнопки и быстрым уменьшением текста. В этом обновлении приложение также предоставляет серию свежих обновлений, из которых вы можете использовать больше утилит.





Это приложение с увеличительным стеклом поможет вам максимально легко увеличивать и уменьшать масштаб. Приложение будет включать кнопки увеличения и уменьшения, и если вы хотите увеличить масштаб, вы можете указать размер в процентах. Кроме того, вы можете настроить параметры в этом приложении; ключевая цель состоит в том, чтобы адаптироваться к новому способу его использования. Пользователи также могут быстро увеличивать или уменьшать масштаб, щелкая по экрану. Кроме того, размер будет отображаться на панели инструментов, что позволит вам изменить его по своему вкусу. Данные или язык не будут скрыты при увеличении или уменьшении масштаба, что гарантирует качество ваших данных. Приложение также имеет множество дополнительных опций для настройки интерфейса для увеличения и уменьшения масштаба, и вы можете выбрать любую форму. Это приложение можно использовать для различных задач, включая чтение визитных карточек и текстовых данных.



