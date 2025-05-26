android-1.ru / Программы / Повторитель текста: повтор 10К (Мод, Unlocked)
Повторитель текста: повтор 10К (Мод, Unlocked)

Повторитель текста: повтор 10К (Мод, Unlocked) 3.8.5

2
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
3.8.5
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
TarrySoft
Категория:
Программы / Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 15:23
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 18 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
887
Скриншоты
Описание

Text Repeater - это удобное приложение, которое позволяет повторять текст множество раз с минимальными усилиями и потерей времени. Оно предоставляет простой и эффективный способ повторить текст и создать множество копий сообщений без необходимости вручную повторять каждую фразу или предложение.


Однако, Text Repeater предлагает гораздо больше, чем простое повторение текста. В нем представлены тысячи уникальных и интересных смайликов и наклеек, которые помогут вам придать вашим сообщениям особый вид и выразить свои эмоции. Вы можете выбирать из разнообразных символов и добавлять их к своим повторяющимся текстам, чтобы сделать их более яркими и выразительными. Кроме того, приложение позволяет форматировать текст по вашему усмотрению. Вы можете использовать различные шрифты, размеры и стили текста, чтобы создать уникальный вид сообщений. Это поможет сделать ваш текст более привлекательным и запоминающимся.


Text Repeater также поддерживает пересылку текста, что позволяет вам легко поделиться своими повторяющимися сообщениями с друзьями и коллегами. Вы можете отправить их через мессенджеры или социальные сети, чтобы поделиться своим творчеством и веселыми сообщениями.


Информация о модах

Премиум разблокирован

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Повторитель текста: повтор 10К (Мод, Unlocked) v3.8.5 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Повторитель текста: повтор 10К (Мод, Unlocked) 18 Мб Ссылка 2 18 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Magic DosBox
Magic DosBox
Version: 1.0.101
SnapTik - TT Video Downloader (Мод, Unlocked)
SnapTik - TT Video Downloader (Мод, Unlocked)
Version: 1.8.4
видеоплеер со всеми форматами (Мод, Unlocked)
видеоплеер со всеми форматами (Мод, Unlocked)
Version: 2.5.7
Pure Browser Pro-Ad Blocker (Мод, Unlocked)
Pure Browser Pro-Ad Blocker (Мод, Unlocked)
Version: 2.8.8
HD Camera Pro Edition
HD Camera Pro Edition
Version: 6.5.3.0
3C All-in-One Toolbox (Мод, Unlocked)
3C All-in-One Toolbox (Мод, Unlocked)
Version: 3.0.2c
FX Player - Видеоплеер (Мод, Unlocked)
FX Player - Видеоплеер (Мод, Unlocked)
Version: 3.8.4
Journey - дневник, журнал (Мод, Unlocked)
Journey - дневник, журнал (Мод, Unlocked)
Version: 5.5.2B-play

Отзывы о Повторитель текста: повтор 10К (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив