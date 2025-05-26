Повторитель текста: повтор 10К (Мод, Unlocked) 3.8.5
Text Repeater - это удобное приложение, которое позволяет повторять текст множество раз с минимальными усилиями и потерей времени. Оно предоставляет простой и эффективный способ повторить текст и создать множество копий сообщений без необходимости вручную повторять каждую фразу или предложение.
Однако, Text Repeater предлагает гораздо больше, чем простое повторение текста. В нем представлены тысячи уникальных и интересных смайликов и наклеек, которые помогут вам придать вашим сообщениям особый вид и выразить свои эмоции. Вы можете выбирать из разнообразных символов и добавлять их к своим повторяющимся текстам, чтобы сделать их более яркими и выразительными. Кроме того, приложение позволяет форматировать текст по вашему усмотрению. Вы можете использовать различные шрифты, размеры и стили текста, чтобы создать уникальный вид сообщений. Это поможет сделать ваш текст более привлекательным и запоминающимся.
Text Repeater также поддерживает пересылку текста, что позволяет вам легко поделиться своими повторяющимися сообщениями с друзьями и коллегами. Вы можете отправить их через мессенджеры или социальные сети, чтобы поделиться своим творчеством и веселыми сообщениями.
Премиум разблокирован
Скачать Повторитель текста: повтор 10К (Мод, Unlocked) v3.8.5 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.