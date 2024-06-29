Rotation | Orientation Manager — позволит вам идеально управлять навигацией вашего телефона. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с тем, что ваш телефон постоянно вращается в разные стороны без реальной необходимости, это приложение поможет вам. С помощью этого приложения вы сможете вмешаться и помочь вам настроить способ прямой навигации по приложениям вашего телефона.









Можно действительно сказать, что каждый, кто использует смартфон или планшет, столкнется с этим и почувствует себя некомфортно. Существующий телефон сможет с удобством помочь вам во многих разных вещах с помощью различных приложений. Наряду с этим это временная память устройства, которая оптимизируется и очень хорошо используется для многозадачности на наших телефонах для одновременного управления задачами.