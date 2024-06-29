android-1.ru / Программы / Инструменты / Rotation | Orientation Manager (Мод, Pro Unlocked)
Rotation | Orientation Manager (Мод, Pro Unlocked)

Rotation | Orientation Manager (Мод, Pro Unlocked) 28.2.1

0
0
Скачать (5 МБ)
Нужно обновить?
Версия:
28.2.1
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Pranav Pandey
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 5 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
864

Rotation | Orientation Manager — позволит вам идеально управлять навигацией вашего телефона. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с тем, что ваш телефон постоянно вращается в разные стороны без реальной необходимости, это приложение поможет вам. С помощью этого приложения вы сможете вмешаться и помочь вам настроить способ прямой навигации по приложениям вашего телефона.



Можно действительно сказать, что каждый, кто использует смартфон или планшет, столкнется с этим и почувствует себя некомфортно. Существующий телефон сможет с удобством помочь вам во многих разных вещах с помощью различных приложений. Наряду с этим это временная память устройства, которая оптимизируется и очень хорошо используется для многозадачности на наших телефонах для одновременного управления задачами.


Скриншоты

Информация о модах

ПРО версия разблокирована

 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Rotation | Orientation Manager (Мод, Pro Unlocked) 28.2.1 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Rotation | Orientation Manager (Мод, Pro Unlocked) 5 МБ Ссылка 2 5 МБ

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
WiFi Tools: Network Scanner (Мод, Premium Unlocked)
WiFi Tools: Network Scanner (Мод, Premium Unlocked)
Версия: 3.55
Block Apps: Digital Wellbeing (Мод, Premium Unlocked)
Block Apps: Digital Wellbeing (Мод, Premium Unlocked)
Версия: 8.0.0
PasswordSafe и менеджер (Мод, Premium Unlocked)
PasswordSafe и менеджер (Мод, Premium Unlocked)
Версия: 7.5.0
Резервное копирование и восстановление всех данных (Мод, Pro Unlocked)
Резервное копирование и восстановление всех данных (Мод, Pro Unlocked)
Версия: 5.7.7
BuzzKill - Phone Superpowers (Мод, Полная версия/Оплачено)
BuzzKill - Phone Superpowers (Мод, Полная версия/Оплачено)
Версия: 19.2.2
Dr.Fone -Data & Photo Recovery (Мод, Premium Unlocked)
Dr.Fone -Data & Photo Recovery (Мод, Premium Unlocked)
Версия: 5.1.2.627
MacroDroid - Автоматизация (Мод, Pro Unlocked)
MacroDroid - Автоматизация (Мод, Pro Unlocked)
Версия: 5.41.5
Speechify читалка текст в речь (Мод, Premium Unlocked)
Speechify читалка текст в речь (Мод, Premium Unlocked)
Версия: 1.33.5379

Отзывы о Rotation | Orientation Manager (Мод, Pro Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив