Описание

Вы можете обмениваться файлами с Android, iOS, Windows Phone, Mac OS и других устройств. Файлы можно передавать в любую сеть, такую как WiFi, Ethernet, 3G WIFI или 4G LTE и так далее.





Zapya — приложение для обмена файлами. Это позволяет вам обмениваться файлами между платформами с помощью простого подключения вашего смартфона или планшета к Интернету.





Это освободит ваше время и позволит вам управлять несколькими файлами одновременно при обмене между сетями. Это также поможет вам сохранить больше данных из-за наличия большего места на каждом устройстве.





Помимо текущей функции обмена, которую вы часто будете использовать, общая проблема, с которой мы всегда сталкиваемся, заключается в том, что для нее требуется подключение к Интернету, поэтому Zapya поможет вам решить эту проблему. Он обладает способностью передавать файлы на другие устройства простым способом, который может использовать каждый. Оттуда вам нужно быть рядом с устройством, с которым вы хотите поделиться, чтобы установить соединение между различными устройствами и платформами. Три платформы могут делиться друг с другом, включая Android, IOS и Windows.