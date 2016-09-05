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Zapya-Передача, обмен файлами (Мод, VIP Unlocked)

Zapya-Передача, обмен файлами 6.5.9.6 (US)

Unlocked
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Версия:
6.5.9.6 (US)
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Dewmobile, Inc.
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 16 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
617
Скриншоты
Описание

Вы можете обмениваться файлами с Android, iOS, Windows Phone, Mac OS и других устройств. Файлы можно передавать в любую сеть, такую как WiFi, Ethernet, 3G WIFI или 4G LTE и так далее.


Zapya — приложение для обмена файлами. Это позволяет вам обмениваться файлами между платформами с помощью простого подключения вашего смартфона или планшета к Интернету.


Это освободит ваше время и позволит вам управлять несколькими файлами одновременно при обмене между сетями. Это также поможет вам сохранить больше данных из-за наличия большего места на каждом устройстве.


Помимо текущей функции обмена, которую вы часто будете использовать, общая проблема, с которой мы всегда сталкиваемся, заключается в том, что для нее требуется подключение к Интернету, поэтому Zapya поможет вам решить эту проблему. Он обладает способностью передавать файлы на другие устройства простым способом, который может использовать каждый. Оттуда вам нужно быть рядом с устройством, с которым вы хотите поделиться, чтобы установить соединение между различными устройствами и платформами. Три платформы могут делиться друг с другом, включая Android, IOS и Windows.


Информация о модах

ВИП разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Zapya-Передача, обмен файлами (Мод, VIP Unlocked) v6.5.9.6 (US) MOD APK

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Скачать Zapya-Передача, обмен файлами (Мод, VIP Unlocked) 16 МБ Ссылка 2 16 МБ

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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