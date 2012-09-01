Imprint: Learn Visually (Мод, Premium Unlock) 3.0.10
Новый подход к обучению: легкость знаний через яркие образы и повседневную жизнь
Версия:
3.0.10
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Polywise
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 18:51
Возраст:
Требуется места:
≈ 38 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание
Откройте для себя инновационный метод обучения с Imprint, где получение знаний превращается в увлекательное и естественное приключение. Забудьте о стрессе и усталости от традиционных методов – здесь вы учитесь через яркие образы, как дети осваивают речь и письмо, наблюдая за реальностью вокруг.
Приложение делает процесс обучения простым и доступным, позволяя усваивать информацию без принуждения и перенапряжения. Наслаждайтесь легкостью и эффективностью обучения, погружаясь в мир знаний, который вдохновляет и заряжает энергией на новые свершения.
Информация о модах
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