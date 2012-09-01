android-1.ru / Программы / Образование / Imprint: Learn Visually (Мод, Premium Unlock)
Imprint: Learn Visually (Мод, Premium Unlock)

Imprint: Learn Visually (Мод, Premium Unlock) 3.0.10

Новый подход к обучению: легкость знаний через яркие образы и повседневную жизнь
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
3.0.10
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Polywise
Категория:
Программы / Образование
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 38 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Откройте для себя инновационный метод обучения с Imprint, где получение знаний превращается в увлекательное и естественное приключение. Забудьте о стрессе и усталости от традиционных методов – здесь вы учитесь через яркие образы, как дети осваивают речь и письмо, наблюдая за реальностью вокруг.


 Приложение делает процесс обучения простым и доступным, позволяя усваивать информацию без принуждения и перенапряжения. Наслаждайтесь легкостью и эффективностью обучения, погружаясь в мир знаний, который вдохновляет и заряжает энергией на новые свершения.








Информация о модах

Премиум разблокировка

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Imprint: Learn Visually (Мод, Premium Unlock) v3.0.10 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Imprint: Learn Visually (Мод, Premium Unlock) 38 Мб Ссылка 2 38 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Sounter: изучение языков весел (Мод, Premium Unlocked)
Sounter: изучение языков весел (Мод, Premium Unlocked)
Version: 2.7.8
Ling - Учите языки (Мод, Premium Unlocked)
Ling - Учите языки (Мод, Premium Unlocked)
Version: 6.7.4
Speak English with Loora AI (Мод, Premium Unlocked)
Speak English with Loora AI (Мод, Premium Unlocked)
Version: 2.4.0
Учите 41 языка - Mondly (Мод, Premium Unlocked)
Учите 41 языка - Mondly (Мод, Premium Unlocked)
Version: 10.10.0
Oxford Advanced Learner's Dict (Мод, Premium Unlocked)
Oxford Advanced Learner's Dict (Мод, Premium Unlocked)
Version: 1.0.5970
GradeUp: Homework Scanner (Мод, Premium Unlocked)
GradeUp: Homework Scanner (Мод, Premium Unlocked)
Version: 1.0.16
Grammar Check by AI Writing (Мод, Premium Unlocked)
Grammar Check by AI Writing (Мод, Premium Unlocked)
Version: 1.9.12
Piano eTutor: learn piano (Мод, Premium Unlocked)
Piano eTutor: learn piano (Мод, Premium Unlocked)
Version: 6.7.7

Отзывы о Imprint: Learn Visually (Мод, Premium Unlock)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив