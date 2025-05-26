android-1.ru / Программы / Образование / MagellanTV Documentaries (Мод, Подписка разблокирована)
MagellanTV Documentaries (Мод, Подписка разблокирована)

MagellanTV Documentaries (Мод, Подписка разблокирована) 2.1.110

Открой для себя мир документалистики — без рекламы, без ограничений
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
2.1.110
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
MagellanTV Documentaries
Категория:
Программы / Образование
Обновлено:
Сегодня, 17:18
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 22 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

MagellanTV — это стриминговое приложение, полностью посвящённое документальным фильмам. Каждые 5 минут ты можешь открывать новые темы: историю, науку, природу, технологии и культуру. Контент отобран экспертами и представлен в качестве 4K без рекламы. Здесь нет случайных шоу — только глубоко проработанные фильмы и серии, которые расширяют кругозор и вдохновляют.


В MagellanTV сочетаются высокое качество видео, умная организация коллекций и гибкий пользовательский интерфейс. Ты можешь создавать свои списки, отслеживать просмотр, переключаться между жанрами и изучать редкие материалы, которые не встретишь на других платформах. Всё создано для зрителей, которым важно не просто развлечься, а узнать больше. Хочешь превратить свободное время в настоящее открытие? Тогда включай MagellanTV и смотри с умом.


Информация о модах

Подписка на членство разблокирована

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать MagellanTV Documentaries (Мод, Подписка разблокирована) v2.1.110 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать MagellanTV Documentaries (Мод, Подписка разблокирована) 22 Мб Ссылка 2 22 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Англо-русский словарь на WordR (Мод, Premium Unlocked)
Англо-русский словарь на WordR (Мод, Premium Unlocked)
Version: 4.0.85
Учите языки с музыкой (Мод, Premium Unlocked)
Учите языки с музыкой (Мод, Premium Unlocked)
Version: 2.5.1
zLibrary: Book Reader pdf epub (Мод, Premium Unlocked)
zLibrary: Book Reader pdf epub (Мод, Premium Unlocked)
Version: 16.6.2.4-play
Deep Think - AI Seek Chatbot (Мод, Premium Unlocked)
Deep Think - AI Seek Chatbot (Мод, Premium Unlocked)
Version: 1.5.2-25040965
HiEdu - Калькулятор Про
HiEdu - Калькулятор Про
Version: 1.7.1
Imprint: Learn Visually (Мод, Premium Unlock)
Imprint: Learn Visually (Мод, Premium Unlock)
Version: 3.3.3
Sounter: изучение языков весел (Мод, Premium Unlocked)
Sounter: изучение языков весел (Мод, Premium Unlocked)
Version: 2.7.8
Ling - Учите языки (Мод, Premium Unlocked)
Ling - Учите языки (Мод, Premium Unlocked)
Version: 7.0.0

Отзывы о MagellanTV Documentaries (Мод, Подписка разблокирована)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив