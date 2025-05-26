MagellanTV Documentaries (Мод, Подписка разблокирована) 2.1.110
Открой для себя мир документалистики — без рекламы, без ограничений
MagellanTV — это стриминговое приложение, полностью посвящённое документальным фильмам. Каждые 5 минут ты можешь открывать новые темы: историю, науку, природу, технологии и культуру. Контент отобран экспертами и представлен в качестве 4K без рекламы. Здесь нет случайных шоу — только глубоко проработанные фильмы и серии, которые расширяют кругозор и вдохновляют.
В MagellanTV сочетаются высокое качество видео, умная организация коллекций и гибкий пользовательский интерфейс. Ты можешь создавать свои списки, отслеживать просмотр, переключаться между жанрами и изучать редкие материалы, которые не встретишь на других платформах. Всё создано для зрителей, которым важно не просто развлечься, а узнать больше. Хочешь превратить свободное время в настоящее открытие? Тогда включай MagellanTV и смотри с умом.
Подписка на членство разблокирована
Скачать MagellanTV Documentaries (Мод, Подписка разблокирована) v2.1.110 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.