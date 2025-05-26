Описание

MagellanTV — это стриминговое приложение, полностью посвящённое документальным фильмам. Каждые 5 минут ты можешь открывать новые темы: историю, науку, природу, технологии и культуру. Контент отобран экспертами и представлен в качестве 4K без рекламы. Здесь нет случайных шоу — только глубоко проработанные фильмы и серии, которые расширяют кругозор и вдохновляют.





В MagellanTV сочетаются высокое качество видео, умная организация коллекций и гибкий пользовательский интерфейс. Ты можешь создавать свои списки, отслеживать просмотр, переключаться между жанрами и изучать редкие материалы, которые не встретишь на других платформах. Всё создано для зрителей, которым важно не просто развлечься, а узнать больше. Хочешь превратить свободное время в настоящее открытие? Тогда включай MagellanTV и смотри с умом.