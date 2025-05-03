Англо-русский словарь на WordR (Мод, Premium Unlocked) 4.0.85
Точные переводы и объяснения слов — всегда под рукой
WordReference — это надёжное приложение‑словарь, которое помогает переводить слова и выражения между десятками языков. Каждые 5 минут ты можешь находить значения, смотреть примеры, проверять произношение и понимать, как правильно использовать слово в контексте. Приложение идеально подойдёт как для учёбы, так и для путешествий: быстро вводишь фразу — получаешь чёткий перевод и грамматическую справку.
В WordReference сочетаются качественные двуязычные словари, подробные определения и озвучка слов. Ты можешь переводить с английского, французского, испанского, итальянского и других языков — причём сразу на несколько языков одновременно. Работает офлайн, позволяет адаптировать перевод под контекст, грамматику и стиль. Если учишь язык, пишешь задание или просто хочешь понять, что тебе сказали за границей — WordReference всегда поможет.
Премиум разблокирован
Скачать Англо-русский словарь на WordR (Мод, Premium Unlocked) v4.0.85 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.