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Англо-русский словарь на WordR (Мод, Premium Unlocked)

Англо-русский словарь на WordR (Мод, Premium Unlocked) 4.0.85

Точные переводы и объяснения слов — всегда под рукой
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Версия:
4.0.85
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
WordReference.com
Категория:
Программы / Образование
Обновлено:
Сегодня, 17:42
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 8 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

WordReference — это надёжное приложение‑словарь, которое помогает переводить слова и выражения между десятками языков. Каждые 5 минут ты можешь находить значения, смотреть примеры, проверять произношение и понимать, как правильно использовать слово в контексте. Приложение идеально подойдёт как для учёбы, так и для путешествий: быстро вводишь фразу — получаешь чёткий перевод и грамматическую справку.


В WordReference сочетаются качественные двуязычные словари, подробные определения и озвучка слов. Ты можешь переводить с английского, французского, испанского, итальянского и других языков — причём сразу на несколько языков одновременно. Работает офлайн, позволяет адаптировать перевод под контекст, грамматику и стиль. Если учишь язык, пишешь задание или просто хочешь понять, что тебе сказали за границей — WordReference всегда поможет.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Англо-русский словарь на WordR (Мод, Premium Unlocked) 8 Мб Ссылка 2 8 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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