Описание

WordReference — это надёжное приложение‑словарь, которое помогает переводить слова и выражения между десятками языков. Каждые 5 минут ты можешь находить значения, смотреть примеры, проверять произношение и понимать, как правильно использовать слово в контексте. Приложение идеально подойдёт как для учёбы, так и для путешествий: быстро вводишь фразу — получаешь чёткий перевод и грамматическую справку.





В WordReference сочетаются качественные двуязычные словари, подробные определения и озвучка слов. Ты можешь переводить с английского, французского, испанского, итальянского и других языков — причём сразу на несколько языков одновременно. Работает офлайн, позволяет адаптировать перевод под контекст, грамматику и стиль. Если учишь язык, пишешь задание или просто хочешь понять, что тебе сказали за границей — WordReference всегда поможет.