Описание

В Timbro – Guitar & Piano телефон превращается то в струны, то в клавиши: запускаешь, касаешься экрана, и звук отвечает без паузы — как будто прямо под пальцами дерево резонирует или молоточки ударяют по струнам. Приложение подхватывает каждое движение в реальном времени, даёт аккорд-подсказки и показывает, где поставить палец, чтобы аккорд прозвучал чисто. Для первых шагов есть интерактивные уроки с медленным темпом и подсветкой нот; для тех, кто уже играет, — тренировочные треки, метроном и запись, чтобы сразу услышать, что вышло.





Всё строится на практике: выбираешь уровень, включаешь режим «повтори за мной» и видишь, как ноты бегут к тебе по струне или клавиатуре. Ошибся — приложение останавливается, показывает корректный ход, даёт повторить до идеала. Занятия короткие, можно сыграть один урок в очереди, а потом вернуться к нему вечером с гарнитурой. Хранишь любимые пресеты, подключаешь Bluetooth-колонки, и маленький экран уже звучит на всю комнату. Timbro хорош тем, что не требует кабелей, знания сольфеджио и свободного часа: достаточно пары минут и желания провести их с музыкой.