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Тимбро Гитара - Уроки Гитары (Мод, Premium Unlocked)

Тимбро Гитара - Уроки Гитары (Мод, Premium Unlocked) 16.7

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Версия:
16.7
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Timbro
Категория:
Программы / Образование
Обновлено:
Сегодня, 17:07
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 174 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

В Timbro – Guitar & Piano телефон превращается то в струны, то в клавиши: запускаешь, касаешься экрана, и звук отвечает без паузы — как будто прямо под пальцами дерево резонирует или молоточки ударяют по струнам. Приложение подхватывает каждое движение в реальном времени, даёт аккорд-подсказки и показывает, где поставить палец, чтобы аккорд прозвучал чисто. Для первых шагов есть интерактивные уроки с медленным темпом и подсветкой нот; для тех, кто уже играет, — тренировочные треки, метроном и запись, чтобы сразу услышать, что вышло.


Всё строится на практике: выбираешь уровень, включаешь режим «повтори за мной» и видишь, как ноты бегут к тебе по струне или клавиатуре. Ошибся — приложение останавливается, показывает корректный ход, даёт повторить до идеала. Занятия короткие, можно сыграть один урок в очереди, а потом вернуться к нему вечером с гарнитурой. Хранишь любимые пресеты, подключаешь Bluetooth-колонки, и маленький экран уже звучит на всю комнату. Timbro хорош тем, что не требует кабелей, знания сольфеджио и свободного часа: достаточно пары минут и желания провести их с музыкой.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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