Тимбро Гитара - Уроки Гитары (Мод, Premium Unlocked) 16.7
В Timbro – Guitar & Piano телефон превращается то в струны, то в клавиши: запускаешь, касаешься экрана, и звук отвечает без паузы — как будто прямо под пальцами дерево резонирует или молоточки ударяют по струнам. Приложение подхватывает каждое движение в реальном времени, даёт аккорд-подсказки и показывает, где поставить палец, чтобы аккорд прозвучал чисто. Для первых шагов есть интерактивные уроки с медленным темпом и подсветкой нот; для тех, кто уже играет, — тренировочные треки, метроном и запись, чтобы сразу услышать, что вышло.
Всё строится на практике: выбираешь уровень, включаешь режим «повтори за мной» и видишь, как ноты бегут к тебе по струне или клавиатуре. Ошибся — приложение останавливается, показывает корректный ход, даёт повторить до идеала. Занятия короткие, можно сыграть один урок в очереди, а потом вернуться к нему вечером с гарнитурой. Хранишь любимые пресеты, подключаешь Bluetooth-колонки, и маленький экран уже звучит на всю комнату. Timbro хорош тем, что не требует кабелей, знания сольфеджио и свободного часа: достаточно пары минут и желания провести их с музыкой.
Премиум разблокирован
Скачать Тимбро Гитара - Уроки Гитары (Мод, Premium Unlocked) v16.7 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.