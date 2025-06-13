Описание

Ставь книгу на виртуальную полку, запускай таймер — и начинай читать. Пока глаза скользят по страницам, Bookmory считает минуты, показывает прогресс и сохраняет, на какой строке ты остановился. Добавь краткое впечатление, сфотографируй цитату, прикрепи настроение; через пару тапов запись уже хранится в журнале. Одна сессия, другая — и библиотека заполняется, напоминая, сколько историй ты прожил.





Дальше вступают читательские цели и умная статистика: приложение сравнит недели, покажет среднюю скорость (страницы в час) и подтолкнёт к планке 20 минут в день. Заметки группируются по книгам, экспортируются в .txt или PDF, а напоминания тихо всплывают вечером, когда до главы осталось пару кликов. Читай офлайн, слушай аудио, складывай всё в одну ленту и вернись к любому абзацу одним свайпом — книга уже открыта на нужной странице.