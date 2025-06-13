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Bookmory - Трекер книг (Мод, Premium Unlocked)

Bookmory - Трекер книг (Мод, Premium Unlocked) 1.3.12

Следи за чтением, анализируй привычки и превращай заметки в память надолго
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Версия:
1.3.12
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Tony soft
Категория:
Программы / Образование
Обновлено:
Сегодня, 15:33
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 30 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Ставь книгу на виртуальную полку, запускай таймер — и начинай читать. Пока глаза скользят по страницам, Bookmory считает минуты, показывает прогресс и сохраняет, на какой строке ты остановился. Добавь краткое впечатление, сфотографируй цитату, прикрепи настроение; через пару тапов запись уже хранится в журнале. Одна сессия, другая — и библиотека заполняется, напоминая, сколько историй ты прожил.


Дальше вступают читательские цели и умная статистика: приложение сравнит недели, покажет среднюю скорость (страницы в час) и подтолкнёт к планке 20 минут в день. Заметки группируются по книгам, экспортируются в .txt или PDF, а напоминания тихо всплывают вечером, когда до главы осталось пару кликов. Читай офлайн, слушай аудио, складывай всё в одну ленту и вернись к любому абзацу одним свайпом — книга уже открыта на нужной странице.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Bookmory - Трекер книг (Мод, Premium Unlocked) v1.3.12 MOD APK

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Скачать Bookmory - Трекер книг (Мод, Premium Unlocked) 30 Мб Ссылка 2 30 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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