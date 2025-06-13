Bookmory - Трекер книг (Мод, Premium Unlocked) 1.3.12
Следи за чтением, анализируй привычки и превращай заметки в память надолго
Ставь книгу на виртуальную полку, запускай таймер — и начинай читать. Пока глаза скользят по страницам, Bookmory считает минуты, показывает прогресс и сохраняет, на какой строке ты остановился. Добавь краткое впечатление, сфотографируй цитату, прикрепи настроение; через пару тапов запись уже хранится в журнале. Одна сессия, другая — и библиотека заполняется, напоминая, сколько историй ты прожил.
Дальше вступают читательские цели и умная статистика: приложение сравнит недели, покажет среднюю скорость (страницы в час) и подтолкнёт к планке 20 минут в день. Заметки группируются по книгам, экспортируются в .txt или PDF, а напоминания тихо всплывают вечером, когда до главы осталось пару кликов. Читай офлайн, слушай аудио, складывай всё в одну ленту и вернись к любому абзацу одним свайпом — книга уже открыта на нужной странице.
Премиум разблокирован
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.