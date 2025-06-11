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Noji: Учись с карточками (Мод, Premium Unlocked)

Noji: Учись с карточками (Мод, Premium Unlocked) 2.12.1

Создавай карточки, учи по алгоритму и не забывай важное, когда это действительно нужно
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Версия:
2.12.1
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Vedas Apps Ltd
Категория:
Программы / Образование
Обновлено:
Сегодня, 16:30
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 165 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Noji: Study with Flashcards — это приложение для тех, кто хочет запоминать надолго. Ты сам создаёшь карточки на основе книг, конспектов или лекций, либо выбираешь готовые наборы по нужной теме. Алгоритм отслеживает, что ты почти забыл — и показывает это чаще, чтобы знания закреплялись в нужный момент.


Подходит для изучения языков, подготовки к экзаменам или просто систематизации информации. Всё просто: листаешь, отвечаешь, повторяешь. Интерфейс чистый, сессии короткие, эффект — долгосрочный. Работает офлайн. Отличный выбор для тех, кто хочет учиться не дольше — а умнее.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Noji: Учись с карточками (Мод, Premium Unlocked) v2.12.1 MOD APK

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Скачать Noji: Учись с карточками (Мод, Premium Unlocked) 165 Мб Ссылка 2 165 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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