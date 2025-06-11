Описание

Noji: Study with Flashcards — это приложение для тех, кто хочет запоминать надолго. Ты сам создаёшь карточки на основе книг, конспектов или лекций, либо выбираешь готовые наборы по нужной теме. Алгоритм отслеживает, что ты почти забыл — и показывает это чаще, чтобы знания закреплялись в нужный момент.





Подходит для изучения языков, подготовки к экзаменам или просто систематизации информации. Всё просто: листаешь, отвечаешь, повторяешь. Интерфейс чистый, сессии короткие, эффект — долгосрочный. Работает офлайн. Отличный выбор для тех, кто хочет учиться не дольше — а умнее.