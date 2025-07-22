Описание

iStoria — это обучающее приложение-роман, где ты каждый день открываешь короткую главу, слушаешь живой диалог и тут же проверяешь слова в контексте. Пятиминутная петля простая: пролистал страницу, выделил новое выражение, прошёл крошечный квиз и почувствовал, как словарь пополнился ещё одной фразой. Игровой счётчик прогресса подмигивает, а следующий эпизод уже дразнит cliffhanger-заголовком — хочется вернуться, чтобы узнать, чем всё закончится.





Главные козыри — увлекательные истории из разных жанров и естественное обучение с мгновенным переводом и озвучкой носителей. За правильные ответы капают звёзды, которые открывают новые языковые уровни и тематические коллекции слов; пропустил день — приложение напомнит мягким пушем. Интерактивные упражнения чередуются с мини-играми на произношение, а личный словарь растёт автоматически. Скачай iStoria сегодня и убедись: английский легко покоряется, когда учёба превращается в любимое чтение.