Учите английский легко-iStoria (Мод, Premium Unlocked) v4.16.1
Освой английский через захватывающие истории и интерактивные задания
iStoria — это обучающее приложение-роман, где ты каждый день открываешь короткую главу, слушаешь живой диалог и тут же проверяешь слова в контексте. Пятиминутная петля простая: пролистал страницу, выделил новое выражение, прошёл крошечный квиз и почувствовал, как словарь пополнился ещё одной фразой. Игровой счётчик прогресса подмигивает, а следующий эпизод уже дразнит cliffhanger-заголовком — хочется вернуться, чтобы узнать, чем всё закончится.
Главные козыри — увлекательные истории из разных жанров и естественное обучение с мгновенным переводом и озвучкой носителей. За правильные ответы капают звёзды, которые открывают новые языковые уровни и тематические коллекции слов; пропустил день — приложение напомнит мягким пушем. Интерактивные упражнения чередуются с мини-играми на произношение, а личный словарь растёт автоматически. Скачай iStoria сегодня и убедись: английский легко покоряется, когда учёба превращается в любимое чтение.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.