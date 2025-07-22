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Учите английский легко-iStoria (Мод, Premium Unlocked)

Учите английский легко-iStoria (Мод, Premium Unlocked) v4.16.1

Освой английский через захватывающие истории и интерактивные задания

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Версия:
4.16.1
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Oxford Academy Of Languages, Inc
Категория:
Программы / Образование
Обновлено:
Сегодня, 14:37
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 64 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Описание

iStoria — это обучающее приложение-роман, где ты каждый день открываешь короткую главу, слушаешь живой диалог и тут же проверяешь слова в контексте. Пятиминутная петля простая: пролистал страницу, выделил новое выражение, прошёл крошечный квиз и почувствовал, как словарь пополнился ещё одной фразой. Игровой счётчик прогресса подмигивает, а следующий эпизод уже дразнит cliffhanger-заголовком — хочется вернуться, чтобы узнать, чем всё закончится.


Главные козыри — увлекательные истории из разных жанров и естественное обучение с мгновенным переводом и озвучкой носителей. За правильные ответы капают звёзды, которые открывают новые языковые уровни и тематические коллекции слов; пропустил день — приложение напомнит мягким пушем. Интерактивные упражнения чередуются с мини-играми на произношение, а личный словарь растёт автоматически. Скачай iStoria сегодня и убедись: английский легко покоряется, когда учёба превращается в любимое чтение.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Учите английский легко-iStoria (Мод, Premium Unlocked) 64 Мб Ссылка 2 64 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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