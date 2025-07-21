Knowunity: AI Study Helper (Мод, Premium Unlocked) v5.28.1
Преврати пробелы в знания и учись быстрее вместе с наставниками онлайн
Knowunity — это обучающий хаб, где живые шпаргалки и пояснения от реальных отличников помогают тебе закрывать пробелы быстрее, чем учитель успеет задать вопрос. Выбираешь предмет, сканируешь список тем, цепляешь карточку-конспект и за пять минут проходишь мини-тест, чтобы сразу проверить, как материал ложится в голову. Если что-то всё ещё плывёт, жмёшь кнопку «спросить сообщество» — и через пару минут в чате прилетает развернутый ответ, написанный на понятном языке.
Продвигаясь дальше, собираешь очки знаний и открываешь углублённые курсы, где старшеклассники и студенты делятся лайфхаками для контрольных и поступления. Система рекомендует задания по твоим слабым местам, фиксирует рост в профиле и напоминает вернуться к темам, где баллы просели. Когда горит дедлайн, включай режим «спринт»: таймер, чек-лист, короткие видео — всё, чтобы отсечь прокрастинацию и добить тему. Попробуй сегодня и заверши семестр без стрессовых ночей перед экзаменом.
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Скачать Knowunity: AI Study Helper (Мод, Premium Unlocked) v5.28.1 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.