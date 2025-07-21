Описание

Knowunity — это обучающий хаб, где живые шпаргалки и пояснения от реальных отличников помогают тебе закрывать пробелы быстрее, чем учитель успеет задать вопрос. Выбираешь предмет, сканируешь список тем, цепляешь карточку-конспект и за пять минут проходишь мини-тест, чтобы сразу проверить, как материал ложится в голову. Если что-то всё ещё плывёт, жмёшь кнопку «спросить сообщество» — и через пару минут в чате прилетает развернутый ответ, написанный на понятном языке.





Продвигаясь дальше, собираешь очки знаний и открываешь углублённые курсы, где старшеклассники и студенты делятся лайфхаками для контрольных и поступления. Система рекомендует задания по твоим слабым местам, фиксирует рост в профиле и напоминает вернуться к темам, где баллы просели. Когда горит дедлайн, включай режим «спринт»: таймер, чек-лист, короткие видео — всё, чтобы отсечь прокрастинацию и добить тему. Попробуй сегодня и заверши семестр без стрессовых ночей перед экзаменом.