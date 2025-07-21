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Knowunity: AI Study Helper (Мод, Premium Unlocked)

Knowunity: AI Study Helper (Мод, Premium Unlocked) v5.28.1

Преврати пробелы в знания и учись быстрее вместе с наставниками онлайн

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Версия:
5.28.1
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Knowunity
Категория:
Программы / Образование
Обновлено:
Сегодня, 17:35
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 75 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание

Knowunity — это обучающий хаб, где живые шпаргалки и пояснения от реальных отличников помогают тебе закрывать пробелы быстрее, чем учитель успеет задать вопрос. Выбираешь предмет, сканируешь список тем, цепляешь карточку-конспект и за пять минут проходишь мини-тест, чтобы сразу проверить, как материал ложится в голову. Если что-то всё ещё плывёт, жмёшь кнопку «спросить сообщество» — и через пару минут в чате прилетает развернутый ответ, написанный на понятном языке.


Продвигаясь дальше, собираешь очки знаний и открываешь углублённые курсы, где старшеклассники и студенты делятся лайфхаками для контрольных и поступления. Система рекомендует задания по твоим слабым местам, фиксирует рост в профиле и напоминает вернуться к темам, где баллы просели. Когда горит дедлайн, включай режим «спринт»: таймер, чек-лист, короткие видео — всё, чтобы отсечь прокрастинацию и добить тему. Попробуй сегодня и заверши семестр без стрессовых ночей перед экзаменом.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Knowunity: AI Study Helper (Мод, Premium Unlocked) v5.28.1 MOD APK

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Скачать Knowunity: AI Study Helper (Мод, Premium Unlocked) 75 Мб Ссылка 2 75 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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