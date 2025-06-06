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Langster: Изучение языков (Мод, Premium Unlocked)

Langster: Изучение языков (Мод, Premium Unlocked) 3.2.0

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Версия:
3.2.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Langster Languages
Категория:
Программы / Образование
Обновлено:
Сегодня, 14:36
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 25 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
527
Скриншоты
Описание

Приложение под названием Лангстер (Langster) переворачивает представление об изучении языков, делая процесс таким же увлекательным, как пролистывание ленты в социальных сетях. Оно предоставляет курсы, которые базируются на реальных новостях и историях, адаптированные к вашему родному языку и соответствующие уровням CEFR. С помощью всего 5 минут в день, вы можете развивать свои навыки владения языком и стать полиглотом. Одной из главных особенностей Лангстера является использование реального контекста для изучения языка. Вместо традиционного подхода с учебниками, приложение предлагает курсы, основанные на актуальных новостях и историях. Например, если вы изучаете французский язык, вы можете погрузиться в мир кулинарных тенденций Парижа или изучать испанский язык через призму латиноамериканской политики. Это делает изучение языка более интересным и актуальным, поскольку оно прямо связано с вашими интересами.


Лангстер также предоставляет широкий выбор языков для изучения, включая французский, немецкий, испанский и английский языки. Курсы охватывают уровни сложности от A1 до B2 по шкале CEFR, что обеспечивает подходящий материал как для новичков, так и для более опытных учащихся. Для совершенствования произношения и навыков аудирования, Лангстер предлагает аудиофункции. Вы можете слушать рассказы, предложение за предложением, в удобном для вас темпе. Это не просто монотонное чтение текста роботизированным голосом, а тщательно разработанный аудиоинтерфейс, спроектированный для улучшения произношения и способностей восприятия на слух. Таким образом, вы можете с легкостью работать над правильным произношением и улучшением навыков аудирования в выбранном языке.



Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Langster: Изучение языков (Мод, Premium Unlocked) v3.2.0 MOD APK

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Скачать Langster: Изучение языков (Мод, Premium Unlocked) 25 Мб Ссылка 2 25 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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