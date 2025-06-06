Langster: Изучение языков (Мод, Premium Unlocked) 3.2.0
Приложение под названием Лангстер (Langster) переворачивает представление об изучении языков, делая процесс таким же увлекательным, как пролистывание ленты в социальных сетях. Оно предоставляет курсы, которые базируются на реальных новостях и историях, адаптированные к вашему родному языку и соответствующие уровням CEFR. С помощью всего 5 минут в день, вы можете развивать свои навыки владения языком и стать полиглотом. Одной из главных особенностей Лангстера является использование реального контекста для изучения языка. Вместо традиционного подхода с учебниками, приложение предлагает курсы, основанные на актуальных новостях и историях. Например, если вы изучаете французский язык, вы можете погрузиться в мир кулинарных тенденций Парижа или изучать испанский язык через призму латиноамериканской политики. Это делает изучение языка более интересным и актуальным, поскольку оно прямо связано с вашими интересами.
Лангстер также предоставляет широкий выбор языков для изучения, включая французский, немецкий, испанский и английский языки. Курсы охватывают уровни сложности от A1 до B2 по шкале CEFR, что обеспечивает подходящий материал как для новичков, так и для более опытных учащихся. Для совершенствования произношения и навыков аудирования, Лангстер предлагает аудиофункции. Вы можете слушать рассказы, предложение за предложением, в удобном для вас темпе. Это не просто монотонное чтение текста роботизированным голосом, а тщательно разработанный аудиоинтерфейс, спроектированный для улучшения произношения и способностей восприятия на слух. Таким образом, вы можете с легкостью работать над правильным произношением и улучшением навыков аудирования в выбранном языке.
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Установка
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.