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Lockscreen English Dictionary (Мод, Premium Unlocked)

Lockscreen English Dictionary (Мод, Premium Unlocked) 1.8.189.2

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Версия:
1.8.189.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Wafour Engliash
Категория:
Программы / Образование
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 91 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
287
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Описание

Lockscreen English Dictionary - это образовательное приложение, которое предоставляет пользователям эффективное средство для изучения иностранных языков. Оно предлагает полезные языковые курсы, включающие яркие и практичные изображения, что делает процесс обучения более интересным и эффективным. Особенностью этого приложения является его встроенный словарь с четкими и яркими изображениями и звуковыми сопровождениями, что создает увлекательную обучающую среду.


Визуальное представление слов и их значений помогает пользователям запоминать и понимать новые термины более легко. Кроме того, приложение предоставляет антонимы и синонимы для более глубокого понимания и пополнения словарного запаса. Lockscreen English Dictionary также позволяет пользователям поделиться своими знаниями с окружающими, что может быть полезным для совместного обучения и практики. Это приложение становится незаменимым инструментом для тех, кто стремится улучшить свои навыки в изучении иностранных языков и расширить свой словарный запас.



Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Lockscreen English Dictionary (Мод, Premium Unlocked) 91 Мб Ссылка 2 91 Мб

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