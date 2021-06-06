Описание

Peak погрузит игроков в бесконечные головоломки с различными направлениями и стилями, чтобы подарить им самые расслабляющие впечатления. Это приложение также специализируется на тренировке памяти мозга и скорости обработки, помогая повысить IQ или различные факторы с помощью захватывающих головоломок или творческих задач.





В Peak уже есть более 45 индивидуально разработанных головоломок. Эти игры варьируются от очень простых головоломок до более сложных, но всех их объединяет общая тема: игроки должны постоянно адаптироваться к новым ситуациям. В каждой из этих игр есть множество способов масштабирования или масштабирования, например, сложность вопросов. Однажды это может быть полезно в качестве обучающего приложения, помогающего людям расширять свой словарный запас или разгадывать загадки.