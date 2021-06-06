android-1.ru / Программы / Образование / Peak – Brain Games & Training (Мод, Premium Unlocked)
Peak – Brain Games & Training (Мод, Premium Unlocked)

Peak – Brain Games & Training 4.29.0

Unlocked
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
4.29.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
PopReach Incorporated
Категория:
Программы / Образование
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 275 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
618
Скриншоты
Описание

Peak погрузит игроков в бесконечные головоломки с различными направлениями и стилями, чтобы подарить им самые расслабляющие впечатления. Это приложение также специализируется на тренировке памяти мозга и скорости обработки, помогая повысить IQ или различные факторы с помощью захватывающих головоломок или творческих задач.


В Peak уже есть более 45 индивидуально разработанных головоломок. Эти игры варьируются от очень простых головоломок до более сложных, но всех их объединяет общая тема: игроки должны постоянно адаптироваться к новым ситуациям. В каждой из этих игр есть множество способов масштабирования или масштабирования, например, сложность вопросов. Однажды это может быть полезно в качестве обучающего приложения, помогающего людям расширять свой словарный запас или разгадывать загадки.


Информация о модах

Премиум разблокирован

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Peak – Brain Games & Training (Мод, Premium Unlocked) v4.29.0 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Peak – Brain Games & Training (Мод, Premium Unlocked) 275 Мб Ссылка 2 275 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Учим китайский с ChineseSkill (Мод, Premium Unlocked)
Учим китайский с ChineseSkill (Мод, Premium Unlocked)
Version: 6.6.21
ISS Detector Pro (Мод, Patched)
ISS Detector Pro (Мод, Patched)
Version: 2.05.09 Pro
Математический сканер по фото (Мод, Premium Unlocked)
Математический сканер по фото (Мод, Premium Unlocked)
Version: 10.7
Lingvist: учите языки быстро (Мод, Premium Unlocked)
Lingvist: учите языки быстро (Мод, Premium Unlocked)
Version: 2.91.10
STEEZY - Learn How To Dance (Мод, Premium Unlocked)
STEEZY - Learn How To Dance (Мод, Premium Unlocked)
Version: 5.8.0
Justin Guitar Lessons & Songs (Мод, Premium Unlocked)
Justin Guitar Lessons & Songs (Мод, Premium Unlocked)
Version: 3.2.6
Перевести на экран (Мод, Premium Unlocked)
Перевести на экран (Мод, Premium Unlocked)
Version: 1.151
Grammatisch (Мод, Премиум подписка)
Grammatisch (Мод, Премиум подписка)
Version: 2.8.5

Отзывы о Peak – Brain Games & Training (Мод, Premium Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив