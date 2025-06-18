Описание

Invitation Maker & Card Design позволяет превратить любой повод в стильное приглашение, даже если ты никогда не держал кисть — просто выбирай из библиотеки шаблонов, переключай цветовые схемы, меняй шрифты и добавляй свои фото. Всё интуитивно: каждый элемент можно перетянуть, масштабировать и привязать с точностью до пикселя. Уже через пару минут у тебя в руках будет макет, который легко адаптировать под свадьбу, день рождения или даже корпоративный праздник — и удивить всех гостей.





Встроенные инструменты обложат тебя опциями: библиотека шаблонов от минимализма до винтажного шика, набор стикеров и рамок, фильтры для фото и гибкая настройка текста. Когда дизайн готов, экспортируй его в PDF, JPG или PNG — печатай дома или сразу отправляй по мессенджеру. Подойдёт и новичкам, и тем, кто хочет сэкономить время, и тем, кто не прочь проявить творческий подход. Открой приложение, и твоя идея заиграет живыми красками!