Дизайн пригласительного билета (Мод, Premium Unlocked) 1.7.2
Создай открытку мечты — от идеи до готового дизайна за пару минут
Invitation Maker & Card Design позволяет превратить любой повод в стильное приглашение, даже если ты никогда не держал кисть — просто выбирай из библиотеки шаблонов, переключай цветовые схемы, меняй шрифты и добавляй свои фото. Всё интуитивно: каждый элемент можно перетянуть, масштабировать и привязать с точностью до пикселя. Уже через пару минут у тебя в руках будет макет, который легко адаптировать под свадьбу, день рождения или даже корпоративный праздник — и удивить всех гостей.
Встроенные инструменты обложат тебя опциями: библиотека шаблонов от минимализма до винтажного шика, набор стикеров и рамок, фильтры для фото и гибкая настройка текста. Когда дизайн готов, экспортируй его в PDF, JPG или PNG — печатай дома или сразу отправляй по мессенджеру. Подойдёт и новичкам, и тем, кто хочет сэкономить время, и тем, кто не прочь проявить творческий подход. Открой приложение, и твоя идея заиграет живыми красками!
Премиум разблокирован
Скачать Дизайн пригласительного билета (Мод, Premium Unlocked) v1.7.2 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.