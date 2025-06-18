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Дизайн пригласительного билета (Мод, Premium Unlocked)

Дизайн пригласительного билета (Мод, Premium Unlocked) 1.7.2

Создай открытку мечты — от идеи до готового дизайна за пару минут
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Версия:
1.7.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Maxlabs Graphic Design Tools
Категория:
Программы / Редакторы
Обновлено:
Сегодня, 16:44
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 120 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Invitation Maker & Card Design позволяет превратить любой повод в стильное приглашение, даже если ты никогда не держал кисть — просто выбирай из библиотеки шаблонов, переключай цветовые схемы, меняй шрифты и добавляй свои фото. Всё интуитивно: каждый элемент можно перетянуть, масштабировать и привязать с точностью до пикселя. Уже через пару минут у тебя в руках будет макет, который легко адаптировать под свадьбу, день рождения или даже корпоративный праздник — и удивить всех гостей.


Встроенные инструменты обложат тебя опциями: библиотека шаблонов от минимализма до винтажного шика, набор стикеров и рамок, фильтры для фото и гибкая настройка текста. Когда дизайн готов, экспортируй его в PDF, JPG или PNG — печатай дома или сразу отправляй по мессенджеру. Подойдёт и новичкам, и тем, кто хочет сэкономить время, и тем, кто не прочь проявить творческий подход. Открой приложение, и твоя идея заиграет живыми красками!


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Дизайн пригласительного билета (Мод, Premium Unlocked) v1.7.2 MOD APK

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Скачать Дизайн пригласительного билета (Мод, Premium Unlocked) 120 Мб Ссылка 2 120 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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