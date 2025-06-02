Poster maker AI Graphic design (Мод, Premium Unlocked) 3.3
Создатель плакатов AI — это идеальное приложение для раскрытия вашего креативного потенциала, даже если у вас нет опыта в дизайне. С Poster Maker AI вы можете легко создавать потрясающие визуальные эффекты для любых целей: мероприятий, бизнеса, маркетинга, социальных сетей или рекламных кампаний.
Это приложение использует мощные генеративные инструменты на базе искусственного интеллекта, чтобы сделать процесс дизайна простым и доступным. Оно предлагает множество настраиваемых шаблонов, шрифтов, изображений и цветовых схем, которые позволяют вам создавать уникальные и высококачественные плакаты без необходимости в профессиональных навыках дизайна. Poster Maker AI обеспечивает быстрое создание визуально привлекательных проектов, которые помогут вам выделиться в любых медиаформатах.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.