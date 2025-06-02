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Poster maker AI Graphic design (Мод, Premium Unlocked)

Poster maker AI Graphic design (Мод, Premium Unlocked) 3.3

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Версия:
3.3
Требования:
Android 9
Разработчик:
VideoRey
Категория:
Программы / Редакторы
Обновлено:
Вчера, 23:36
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 15 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
176
Скриншоты
Описание

Создатель плакатов AI — это идеальное приложение для раскрытия вашего креативного потенциала, даже если у вас нет опыта в дизайне. С Poster Maker AI вы можете легко создавать потрясающие визуальные эффекты для любых целей: мероприятий, бизнеса, маркетинга, социальных сетей или рекламных кампаний.


Это приложение использует мощные генеративные инструменты на базе искусственного интеллекта, чтобы сделать процесс дизайна простым и доступным. Оно предлагает множество настраиваемых шаблонов, шрифтов, изображений и цветовых схем, которые позволяют вам создавать уникальные и высококачественные плакаты без необходимости в профессиональных навыках дизайна. Poster Maker AI обеспечивает быстрое создание визуально привлекательных проектов, которые помогут вам выделиться в любых медиаформатах.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Poster maker AI Graphic design (Мод, Premium Unlocked) v3.3 MOD APK

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Скачать Poster maker AI Graphic design (Мод, Premium Unlocked) 15 Мб Ссылка 2 15 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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