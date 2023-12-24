Фотографии из видео — это ценные инструменты, которые позволяют пользователям извлекать изображения из видео, чтобы сделать их более привлекательными. Приложение на этот раз имеет комбинацию добавления ряда новых функций, смешанных с доступными функциями, чтобы создать полное целое, которое понравится каждому пользователю. Приложение недавно прошло комплексное обновление и представило пользователям увлекательное приложение. Пожалуйста, прикарманьте это интересное приложение, чтобы оно хорошо служило вам как в работе, так и в жизни.





Приложение известно своей функцией извлечения изображений из видео, предоставляя пользователям базовые привилегии. Извлечение изображений стало простым с появлением функции «Фото из видео». Пользователи не тратят слишком много времени на извлечение, а просто выбирают видео и режим захвата; приложение поможет вам сделать это легко.



