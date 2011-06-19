Drum Solo Studio – Почувствуйте мощь самого реалистичного и всеобъемлющего симулятора ударных. Находите, осваивайте и распространяйте музыкальные произведения





Каковы преимущества использования Drum Solo Studio?





Поскольку это самый совершенный симулятор ударной установки, он значительно меньше и легче своих конкурентов. Этот мультитач-симулятор акустической ударной установки — отличный способ повеселиться, а также получить возможность играть на барабанах в стиле настоящего барабанщика. Вы можете использовать свои пальцы, чтобы играть в эту игру на своем смартфоне или планшете (как если бы они были барабанными палочками). Эту игру с барабанной установкой можно загрузить бесплатно, в нее можно играть за короткое время, и она поставляется с различными наборами звуков, записанными в студии.





Создайте видеоклип на одну из своих песен, а затем покажите его своим близким друзьям. Наденьте наушники и включите музыку погромче, если хотите хорошо провести время. Студия Drum Solo приглашает барабанщиков и перкуссионистов-любителей и профессионалов любого возраста, а также молодых музыкантов всех возрастов. Используйте метроном, который уже встроен в устройство. Вы можете настроить скорость воспроизведения песни и найти конкретную часть дорожки, на которой вы хотите сосредоточиться, с помощью панели поиска.