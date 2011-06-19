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Drum Solo Studio (Мод, Premium Unlocked)

Drum Solo Studio (Мод, Premium Unlocked) 4.1.2

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Версия:
4.1.2
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Batalsoft Music Apps
Категория:
Мультимедиа / Редакторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 25 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 906

Drum Solo Studio – Почувствуйте мощь самого реалистичного и всеобъемлющего симулятора ударных. Находите, осваивайте и распространяйте музыкальные произведения


Каковы преимущества использования Drum Solo Studio?


Поскольку это самый совершенный симулятор ударной установки, он значительно меньше и легче своих конкурентов. Этот мультитач-симулятор акустической ударной установки — отличный способ повеселиться, а также получить возможность играть на барабанах в стиле настоящего барабанщика. Вы можете использовать свои пальцы, чтобы играть в эту игру на своем смартфоне или планшете (как если бы они были барабанными палочками). Эту игру с барабанной установкой можно загрузить бесплатно, в нее можно играть за короткое время, и она поставляется с различными наборами звуков, записанными в студии.


Создайте видеоклип на одну из своих песен, а затем покажите его своим близким друзьям. Наденьте наушники и включите музыку погромче, если хотите хорошо провести время. Студия Drum Solo приглашает барабанщиков и перкуссионистов-любителей и профессионалов любого возраста, а также молодых музыкантов всех возрастов. Используйте метроном, который уже встроен в устройство. Вы можете настроить скорость воспроизведения песни и найти конкретную часть дорожки, на которой вы хотите сосредоточиться, с помощью панели поиска.


Скриншоты

Информация о модах

Премиум разблокирован

 Теги темы: Премиум, Unlocked приложения

Скачать Drum Solo Studio (Мод, Premium Unlocked) 4.1.2 взлом

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Скачать Drum Solo Studio (Мод, Premium Unlocked) 25 МБ Ссылка 2 25 МБ

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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