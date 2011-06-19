Pixelcut упрощает процесс создания изображений продуктов, рекламы и другого контента для вашего онлайн-бизнеса.





Избавьтесь от фона на изображениях вашего продукта, чтобы ваш бизнес выглядел более убедительно. Увеличьте свои продажи в Instagram, Poshmark, Shopify и везде, где вы продаете, используя фотографии, которые выглядят так, как будто они были сделаны профессионалом.





Мгновенно удалите фон с любой фотографии в фотопленке. Сотрите фон, используя абсолютно безупречный вырез. У вас есть возможность отображать свои товары на простом белом фоне или выбирать из целого ряда великолепных цветов и фонов. Вы можете получить более реалистичный вид ваших товаров, манипулируя тенями. Увеличьте свои продажи и расширьте свою видимость в Интернете, публикуя потрясающие изображения своих товаров и используя функцию истории в Instagram, Poshmark и Shopify.