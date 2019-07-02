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PLAYit (Мод, Unlocked)

PLAYit (Мод, Unlocked) 2.7.19.21

3
2
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Требования:
Android 4.2
Разработчик:
Yuvadvance Internet Private Limited
Версия:
2.7.19.21
Категория:
Программы / Редакторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 24 Мб
id приложения:
com.playit.videoplayer
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
3
Комментарии:
0
Просмотров:
6 133

PLAYit - это популярное приложение для воспроизведения видео и музыки, которое удовлетворяет растущий спрос на развлекательный контент. С увеличением количества видеороликов, размещаемых на различных платформах, PLAYit предоставляет пользователям удобный способ просматривать и слушать контент.


Одной из ключевых особенностей PLAYit является его быстрая скорость загрузки и обновления контента, что делает его привлекательным для многих пользователей. Приложение обеспечивает удобное воспроизведение видео и аудио, а также поддерживает различные форматы файлов. PLAYit также предоставляет возможность скачивать видео и аудио для просмотра и прослушивания офлайн, что делает его полезным инструментом для тех, кто хочет сохранить контент на своем устройстве.


Благодаря своей простоте и функциональности, PLAYit стало популярным выбором для многих пользователей, которые хотят наслаждаться видео и музыкой в любое время и в любом месте.



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Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать PLAYit (Мод, Unlocked) 2.7.19.21 взлом

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MOD
24 Мб
MOD (Ссылка 2)
24 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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