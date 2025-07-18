android-1.ru / Программы / Редакторы / Tayasui Sketches (Мод, Premium Unlocked)
Tayasui Sketches (Мод, Premium Unlocked)

Tayasui Sketches (Мод, Premium Unlocked) v1.5.3

Раскрась экран живыми кистями и создай шедевр за пять минут уже сегодня

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.5.3
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Tayasui Sketches
Категория:
Программы / Редакторы
Обновлено:
Сегодня, 16:35
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 52 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Tayasui Sketches — мобильная студия рисования, которая помещается в ладонь и запускается быстрее, чем успевает высохнуть настоящая кисть. Открываешь пустой холст, выбираешь акварель, проводишь линию — и за пять минут экран превращается в живой скетч-бук: бумажная текстура шуршит под пальцем, капля краски растекается, будто настоящая, а умный ластик добавляет смелости пробовать снова. Мини-крючок прост: каждая новая мазня ведёт к ещё более дерзкой идее.


В арсенале приложения акварельные кисти с физическим поведением пигмента, реалистичное смешение слоёв, линейка, симметрия и бесконечные уровни, поэтому рисунок растёт вместе с замыслами. Галерея хранит версии, облако синхронизирует их между телефоном и планшетом, а экспорт в PSD открывает путь к большой ретуши. Отточил штрихи? Подключай стилус с чувствительностью к нажатию, создавай палитры, делись timelapse-роликами и возвращайся, когда муза позовёт.


Информация о модах

Премиум разблокирован

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Tayasui Sketches (Мод, Premium Unlocked) v1.5.3 MOD APK

Подписаться на обновления
Оповестим первым — мгновенные уведомления в Telegram без спама.
Скачать из Google Play
Скачать Tayasui Sketches (Мод, Premium Unlocked) 52 Мб Ссылка 2 52 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Дизайн пригласительного билета (Мод, Premium Unlocked)
Дизайн пригласительного билета (Мод, Premium Unlocked)
Version: 1.7.2
Moblo: 3D-моделирование мебели (Мод, Premium Unlocked)
Moblo: 3D-моделирование мебели (Мод, Premium Unlocked)
Version: 25.06.2
CreArt - Нейросеть Фото (Мод, Pro Unlocked)
CreArt - Нейросеть Фото (Мод, Pro Unlocked)
Version: 2.5.7
Logo maker AI Logo generator (Мод, Premium Unlocked)
Logo maker AI Logo generator (Мод, Premium Unlocked)
Version: 3.6
Poster maker AI Graphic design (Мод, Premium Unlocked)
Poster maker AI Graphic design (Мод, Premium Unlocked)
Version: 3.3
TrebEdit - HTML Pедактор (Мод, Unlocked)
TrebEdit - HTML Pедактор (Мод, Unlocked)
Version: 3.5.19
Filmora Lite – Video editor (Вип открыт)
Filmora Lite – Video editor (Вип открыт)
Version: 1.0.30
Pomelo (Мод, Premium Unlocked)
Pomelo (Мод, Premium Unlocked)
Version: 3.0.200

Отзывы о Tayasui Sketches (Мод, Premium Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив