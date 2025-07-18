Описание

Tayasui Sketches — мобильная студия рисования, которая помещается в ладонь и запускается быстрее, чем успевает высохнуть настоящая кисть. Открываешь пустой холст, выбираешь акварель, проводишь линию — и за пять минут экран превращается в живой скетч-бук: бумажная текстура шуршит под пальцем, капля краски растекается, будто настоящая, а умный ластик добавляет смелости пробовать снова. Мини-крючок прост: каждая новая мазня ведёт к ещё более дерзкой идее.





В арсенале приложения акварельные кисти с физическим поведением пигмента, реалистичное смешение слоёв, линейка, симметрия и бесконечные уровни, поэтому рисунок растёт вместе с замыслами. Галерея хранит версии, облако синхронизирует их между телефоном и планшетом, а экспорт в PSD открывает путь к большой ретуши. Отточил штрихи? Подключай стилус с чувствительностью к нажатию, создавай палитры, делись timelapse-роликами и возвращайся, когда муза позовёт.