Tayasui Sketches (Мод, Premium Unlocked) v1.5.3
Раскрась экран живыми кистями и создай шедевр за пять минут уже сегодня
Tayasui Sketches — мобильная студия рисования, которая помещается в ладонь и запускается быстрее, чем успевает высохнуть настоящая кисть. Открываешь пустой холст, выбираешь акварель, проводишь линию — и за пять минут экран превращается в живой скетч-бук: бумажная текстура шуршит под пальцем, капля краски растекается, будто настоящая, а умный ластик добавляет смелости пробовать снова. Мини-крючок прост: каждая новая мазня ведёт к ещё более дерзкой идее.
В арсенале приложения акварельные кисти с физическим поведением пигмента, реалистичное смешение слоёв, линейка, симметрия и бесконечные уровни, поэтому рисунок растёт вместе с замыслами. Галерея хранит версии, облако синхронизирует их между телефоном и планшетом, а экспорт в PSD открывает путь к большой ретуши. Отточил штрихи? Подключай стилус с чувствительностью к нажатию, создавай палитры, делись timelapse-роликами и возвращайся, когда муза позовёт.
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Скачать Tayasui Sketches (Мод, Premium Unlocked) v1.5.3 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.