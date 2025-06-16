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Moblo: 3D-моделирование мебели (Мод, Premium Unlocked)

Moblo: 3D-моделирование мебели (Мод, Premium Unlocked) 25.06.1

Нарисуй комнату пальцем и увидь, как она наполняется мебелью за пару минут
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Версия:
25.06.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
MYTIforge
Категория:
Программы / Редакторы
Обновлено:
Сегодня, 16:53
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 98 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

В Moblo открываешь чистый 3D-пол, бросаешь диван, двигаешь стену — всё в реальном времени меняет масштаб, свет и тени. Библиотека готовых объектов подтягивает диваны, стеллажи, кухонные модули; щёлкаешь — и изделие встаёт на нужный размер с точностью до сантиметра. Повернул телефон в AR-режим — комната вживую показывает, как шкаф «сядет» возле окна. Перетащил текстуру паркета, сыграл с цветом стен — сразу видно, что подходит, а что ломает идею.


За кулисами работает движок: точные замеры, автоматические стыки углов, экспорт планов в PDF или OBJ, чтобы отправить подрядчику. Есть каталоги IKEA и нейтральные базовые формы, если нужно просто «примерить» габариты. Проект хранится локально и в облаке, правки синхронизируются между телефоном и планшетом. В итоге на эскиз уходит не час, а пять минут, а черновик тут же превращается в просчитанный макет с материалами и списком покупок.


Информация о модах

● Активирована премиум-лицензия.

● Пропустить введение в приложение.

● Реклама удалена/отключена.

● Связанные с рекламой действия и код удалены/отключены.

● Видимость связанных с рекламой макетов исчезла.

● Аналитика/Crashlytics удалены/отключены.

● Приемники, службы и поставщик удалены/отключены.

● Удален/отключен установочный пакет Google Play Store.

● Служба выставления счетов в приложении удалена/отключена.

● Службы Play, транспорт, свойства Firebase удалены.

● Все ненужные мусорные папки и файлы удалены.

● Удалены дублирующиеся элементы Dpi, такие как:

– Длина столбца, размер рисования, зазор между столбцами.

● Удален файл Splits0 (ресурсы и AndroidManifest).

● Разделение0 Связанные ненужные метаданные Удалены, например:

– Источник штампа, Тип штампа Автономное приложение Apk, Разделение Android Vending, Производное приложение Android Vending.

● Удалена отладочная информация (Источник, Строка, Параметр, Пролог, Локально).

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Moblo: 3D-моделирование мебели (Мод, Premium Unlocked) v25.06.1 MOD APK

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Скачать Moblo: 3D-моделирование мебели (Мод, Premium Unlocked) 98 Мб Ссылка 2 98 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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