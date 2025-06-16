Moblo: 3D-моделирование мебели (Мод, Premium Unlocked) 25.06.1
Нарисуй комнату пальцем и увидь, как она наполняется мебелью за пару минут
В Moblo открываешь чистый 3D-пол, бросаешь диван, двигаешь стену — всё в реальном времени меняет масштаб, свет и тени. Библиотека готовых объектов подтягивает диваны, стеллажи, кухонные модули; щёлкаешь — и изделие встаёт на нужный размер с точностью до сантиметра. Повернул телефон в AR-режим — комната вживую показывает, как шкаф «сядет» возле окна. Перетащил текстуру паркета, сыграл с цветом стен — сразу видно, что подходит, а что ломает идею.
За кулисами работает движок: точные замеры, автоматические стыки углов, экспорт планов в PDF или OBJ, чтобы отправить подрядчику. Есть каталоги IKEA и нейтральные базовые формы, если нужно просто «примерить» габариты. Проект хранится локально и в облаке, правки синхронизируются между телефоном и планшетом. В итоге на эскиз уходит не час, а пять минут, а черновик тут же превращается в просчитанный макет с материалами и списком покупок.
● Активирована премиум-лицензия.
● Пропустить введение в приложение.
● Реклама удалена/отключена.
● Связанные с рекламой действия и код удалены/отключены.
● Видимость связанных с рекламой макетов исчезла.
● Аналитика/Crashlytics удалены/отключены.
● Приемники, службы и поставщик удалены/отключены.
● Удален/отключен установочный пакет Google Play Store.
● Служба выставления счетов в приложении удалена/отключена.
● Службы Play, транспорт, свойства Firebase удалены.
● Все ненужные мусорные папки и файлы удалены.
● Удалены дублирующиеся элементы Dpi, такие как:
– Длина столбца, размер рисования, зазор между столбцами.
● Удален файл Splits0 (ресурсы и AndroidManifest).
● Разделение0 Связанные ненужные метаданные Удалены, например:
– Источник штампа, Тип штампа Автономное приложение Apk, Разделение Android Vending, Производное приложение Android Vending.
● Удалена отладочная информация (Источник, Строка, Параметр, Пролог, Локально).
Скачать Moblo: 3D-моделирование мебели (Мод, Premium Unlocked) v25.06.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.