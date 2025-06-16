Описание

В Moblo открываешь чистый 3D-пол, бросаешь диван, двигаешь стену — всё в реальном времени меняет масштаб, свет и тени. Библиотека готовых объектов подтягивает диваны, стеллажи, кухонные модули; щёлкаешь — и изделие встаёт на нужный размер с точностью до сантиметра. Повернул телефон в AR-режим — комната вживую показывает, как шкаф «сядет» возле окна. Перетащил текстуру паркета, сыграл с цветом стен — сразу видно, что подходит, а что ломает идею.





За кулисами работает движок: точные замеры, автоматические стыки углов, экспорт планов в PDF или OBJ, чтобы отправить подрядчику. Есть каталоги IKEA и нейтральные базовые формы, если нужно просто «примерить» габариты. Проект хранится локально и в облаке, правки синхронизируются между телефоном и планшетом. В итоге на эскиз уходит не час, а пять минут, а черновик тут же превращается в просчитанный макет с материалами и списком покупок.