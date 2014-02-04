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Wonder – искусство ИИ (Полная версия)

Wonder – искусство ИИ (Полная версия) 5.1.4

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Версия:
5.1.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Codeway Dijital
Категория:
Мультимедиа / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 60 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 449
Скриншоты
Описание

Wonder — это ручка и планшет, которые за считанные секунды создают завораживающие цифровые рисунки и произведения искусства. Он прост в использовании и может быть обновлен с помощью любого набора инструментов для рисования.


С помощью Wonder вы можете превратить свои идеи в завораживающие цифровые произведения искусства — просто введите подсказку и смотрите, как Wonder сделает все остальное! Это универсальный, веселый и простой в использовании. Хотите добавить слова, набросать или изменить свой стиль? Вы тоже можете это сделать!


Wonder создает красивые цифровые произведения искусства за считанные секунды — без необходимости в чем-то причудливом или сложном. Если вы хотите создать красивые обои, изображения для iPhone или компьютерные значки, Wonder — это простой инструмент, который каждый может использовать для создания красивой графики одним нажатием кнопки.


Информация о модах

Полная версия


(Формат .xapk, Используйте установщик SAI)

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Скачать Wonder – искусство ИИ (Полная версия) v5.1.4 MOD APK

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Скачать Wonder – искусство ИИ (Полная версия) 60 Мб Ссылка 2 60 Мб Версия 1.3.3 (APK) 60 Мб Версия 1.3.3 (APK) (Ссылка 2) 60 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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