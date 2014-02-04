Описание

Wonder — это ручка и планшет, которые за считанные секунды создают завораживающие цифровые рисунки и произведения искусства. Он прост в использовании и может быть обновлен с помощью любого набора инструментов для рисования.





С помощью Wonder вы можете превратить свои идеи в завораживающие цифровые произведения искусства — просто введите подсказку и смотрите, как Wonder сделает все остальное! Это универсальный, веселый и простой в использовании. Хотите добавить слова, набросать или изменить свой стиль? Вы тоже можете это сделать!





Wonder создает красивые цифровые произведения искусства за считанные секунды — без необходимости в чем-то причудливом или сложном. Если вы хотите создать красивые обои, изображения для iPhone или компьютерные значки, Wonder — это простой инструмент, который каждый может использовать для создания красивой графики одним нажатием кнопки.