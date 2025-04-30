Battery Guru: Monitor & Saver (Мод, Unlocked) 2.3.20
Battery Guru - это приложение, предназначенное для мониторинга и управления аккумулятором на мобильных устройствах. Оно предоставляет пользователям детальную информацию о состоянии батареи, расходе заряда и производительности приложений. Battery Guru отслеживает состояние аккумулятора, показывая его текущий уровень заряда, напряжение, температуру и состояние здоровья. Это позволяет пользователям быть в курсе состояния своей батареи. Приложение анализирует, какие приложения потребляют больше заряда и влияют на производительность устройства. Пользователи могут видеть список приложений, упорядоченных по уровню потребления батареи.
Battery Guru может предложить оптимизационные рекомендации для увеличения продолжительности работы батареи. Это может включать в себя предложения по ограничению фоновых процессов или выключению ненужных функций. Приложение сохраняет историю заряда батареи, что позволяет пользователям отслеживать изменения во времени и оценивать эффективность оптимизации. Battery Guru может отправлять уведомления и предупреждения о состоянии батареи, а также предлагать настройки для увеличения ее продолжительности.В итоге, Battery Guru предоставляет пользователям инструменты для более эффективного использования аккумулятора и повышения продолжительности его работы на мобильных устройствах.
- Разблокированы функции AdFree / Paid;
- Отключены / удалены нежелательные разрешения + Получатели + Провайдеры + Услуги;
- Оптимизированная и выровненная графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
- Разрешения на рекламу / Услуги / Поставщики удалены из Android.manifest;
- Удалены рекламные ссылки и аннулированы методы вызова;
- Отключена видимость макетов рекламы;
- Отключена проверка установочного пакета Google Play Store;
- Код отладки удален;
- Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих файлов Java;
- Аналитика / Crashlytics / Firebase отключены;
- Диалог оценки отключен;
- Промо-приложения отключены;
- Нет активных трекеров или рекламы;
- Языки: Полностью многоязычный;
- Процессоры: универсальная архитектура;
- Разрешение экрана: 160, 240, 320, 480, 640 точек на дюйм;
- Изменена подпись исходного пакета;
- Освобождение Балатана.
Скачать Battery Guru: Monitor & Saver (Мод, Unlocked) v2.3.20 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.