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Battery Guru: Monitor & Saver (Мод, Unlocked)

Battery Guru: Monitor & Saver (Мод, Unlocked) 2.3.20

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Версия:
2.3.20
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Paget96
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 16:53
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 6 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 142
Скриншоты
Описание

Battery Guru - это приложение, предназначенное для мониторинга и управления аккумулятором на мобильных устройствах. Оно предоставляет пользователям детальную информацию о состоянии батареи, расходе заряда и производительности приложений. Battery Guru отслеживает состояние аккумулятора, показывая его текущий уровень заряда, напряжение, температуру и состояние здоровья. Это позволяет пользователям быть в курсе состояния своей батареи. Приложение анализирует, какие приложения потребляют больше заряда и влияют на производительность устройства. Пользователи могут видеть список приложений, упорядоченных по уровню потребления батареи.


Battery Guru может предложить оптимизационные рекомендации для увеличения продолжительности работы батареи. Это может включать в себя предложения по ограничению фоновых процессов или выключению ненужных функций. Приложение сохраняет историю заряда батареи, что позволяет пользователям отслеживать изменения во времени и оценивать эффективность оптимизации. Battery Guru может отправлять уведомления и предупреждения о состоянии батареи, а также предлагать настройки для увеличения ее продолжительности.В итоге, Battery Guru предоставляет пользователям инструменты для более эффективного использования аккумулятора и повышения продолжительности его работы на мобильных устройствах.




Информация о модах
  • Разблокированы функции AdFree / Paid;
  • Отключены / удалены нежелательные разрешения + Получатели + Провайдеры + Услуги;
  • Оптимизированная и выровненная графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
  • Разрешения на рекламу / Услуги / Поставщики удалены из Android.manifest;
  • Удалены рекламные ссылки и аннулированы методы вызова;
  • Отключена видимость макетов рекламы;
  • Отключена проверка установочного пакета Google Play Store;
  • Код отладки удален;
  • Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих файлов Java;
  • Аналитика / Crashlytics / Firebase отключены;
  • Диалог оценки отключен;
  • Промо-приложения отключены;
  • Нет активных трекеров или рекламы;
  • Языки: Полностью многоязычный;
  • Процессоры: универсальная архитектура;
  • Разрешение экрана: 160, 240, 320, 480, 640 точек на дюйм;
  • Изменена подпись исходного пакета;
  • Освобождение Балатана.
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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Battery Guru: Monitor & Saver (Мод, Unlocked) v2.3.20 MOD APK

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Скачать Battery Guru: Monitor & Saver (Мод, Unlocked) 6 Мб Ссылка 2 6 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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