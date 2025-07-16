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Auto Move To SD Card (Мод, Unlocked)

Auto Move To SD Card (Мод, Unlocked) v3.0.5

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Версия:
3.0.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
GoNext
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 16:47
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 12 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 088
Описание

Auto Move To SD Card представляет собой практичное приложение, которое решает проблему ограниченной внутренней памяти устройств. В наше время большинство пользователей сталкиваются с нехваткой места для хранения данных из-за увеличивающегося объема приложений и медиафайлов. Однако, приобретение устройств с большим объемом внутренней памяти может быть слишком дорогим для многих. В этом контексте программа выступает как решение, позволяя легко и быстро перемещать приложения на карту памяти, освобождая ценное место на устройстве.


Одним из ключевых преимуществ этого приложения является его простой и интуитивно понятный интерфейс, который привлекает множество пользователей. Высокая скорость работы приложения также заслуживает внимания, обеспечивая быстрое и эффективное перемещение данных. С Auto Move To SD Card пользователи могут без труда конвертировать крупные приложения, такие как Adobe Flash, Skype, RockPlayer и многие другие, на SD-карту, что позволяет им освободить место на внутреннем накопителе для других ценных данных.


Это приложение не только удобно для тех, кто сталкивается с нехваткой внутренней памяти, но и для пользователей, которые предпочитают хранить данные на SD-карте или вообще не имеют такой возможности на своем устройстве. Оно предлагает простое и эффективное решение для управления памятью устройства, делая его более гибким и функциональным для различных категорий пользователей.


Информация о модах

Премиум / платные функции разблокированы

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Auto Move To SD Card (Мод, Unlocked) v3.0.5 MOD APK

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Скачать Auto Move To SD Card (Мод, Unlocked) 12 Мб Ссылка 2 12 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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