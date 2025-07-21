Game Booster Play Games Happy v11.0.5
Игра без тормозов и перегрева с умным усилителем в кармане
Game Booster Play Games Happy — это удобный инструмент для геймеров, который помогает устройству работать максимально плавно во время игр. Если ты устаёшь от лагов, перегрева и неожиданных зависаний, это приложение станет твоим незаменимым помощником. Оно очищает фоновые процессы, стабилизирует нагрузку на память и улучшает производительность, освобождая ресурсы устройства перед началом сессии. А ещё — наглядно показывает, сколько «съедает» каждая игра и что тормозит систему.
Приложение отображает в реальном времени температуру и частоту процессора, строит графики нагрузки и даёт визуальное понимание, насколько эффективно работает гаджет. Система мониторинга батареи подскажет уровень заряда, напряжение и общее состояние аккумулятора. Всё это помогает сохранить здоровье устройства и продлить время игры. Настраивай, контролируй и наслаждайся — твои игры станут стабильнее уже сегодня.
Полная версия
Скачать Game Booster Play Games Happy v11.0.5 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.