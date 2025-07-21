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Game Booster Play Games Happy

Game Booster Play Games Happy v11.0.5

Игра без тормозов и перегрева с умным усилителем в кармане

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Версия:
11.0.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
System monitor tools lab - Cpu Ram Battery
Категория:
Инструменты / Платные приложения
Обновлено:
Сегодня, 01:31
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 8 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Game Booster Play Games Happy — это удобный инструмент для геймеров, который помогает устройству работать максимально плавно во время игр. Если ты устаёшь от лагов, перегрева и неожиданных зависаний, это приложение станет твоим незаменимым помощником. Оно очищает фоновые процессы, стабилизирует нагрузку на память и улучшает производительность, освобождая ресурсы устройства перед началом сессии. А ещё — наглядно показывает, сколько «съедает» каждая игра и что тормозит систему.


Приложение отображает в реальном времени температуру и частоту процессора, строит графики нагрузки и даёт визуальное понимание, насколько эффективно работает гаджет. Система мониторинга батареи подскажет уровень заряда, напряжение и общее состояние аккумулятора. Всё это помогает сохранить здоровье устройства и продлить время игры. Настраивай, контролируй и наслаждайся — твои игры станут стабильнее уже сегодня.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Game Booster Play Games Happy v11.0.5 MOD APK

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Скачать Game Booster Play Games Happy 8 Мб Ссылка 2 8 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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