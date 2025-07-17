Описание

1C Big Keyboard — клавиатура, созданная для людей, которым важен комфорт при наборе: крупных символов здесь не нужно вглядываться, а большие клавиши снижают количество случайных нажатий. Она была сделана "для себя" — с учётом возраста, зрения и моторики. И если тебе нет 35, рано или поздно она тоже может пригодиться. А вот твоим родителям — прямо сейчас. Эта клавиатура сберегает глаза, снижает утомляемость и ускоряет набор текста без лишнего напряжения.





Полноэкранный режим (100% площади) делает клавиатуру особенно полезной для небольших экранов. Клавиши имеют привычную QWERTY-логику, только "увеличенную", поэтому привыкание происходит быстро. Работает плавно, без задержек, а переключение в полноэкран — свайпом вверх. Подходит для повседневного общения, заметок, мессенджеров. Если хочешь меньше промахов и больше комфорта — попробуй сам или порекомендуй близким.