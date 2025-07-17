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1C Big Keyboard (Мод, Unlocked)

1C Big Keyboard (Мод, Unlocked) v1.200

Удобная клавиатура с крупными кнопками для комфортного набора текста

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Версия:
1.200
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Mahjong Brain Puzzles
Категория:
Разное / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 19:44
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 22 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1
Описание

1C Big Keyboard — клавиатура, созданная для людей, которым важен комфорт при наборе: крупных символов здесь не нужно вглядываться, а большие клавиши снижают количество случайных нажатий. Она была сделана "для себя" — с учётом возраста, зрения и моторики. И если тебе нет 35, рано или поздно она тоже может пригодиться. А вот твоим родителям — прямо сейчас. Эта клавиатура сберегает глаза, снижает утомляемость и ускоряет набор текста без лишнего напряжения.


Полноэкранный режим (100% площади) делает клавиатуру особенно полезной для небольших экранов. Клавиши имеют привычную QWERTY-логику, только "увеличенную", поэтому привыкание происходит быстро. Работает плавно, без задержек, а переключение в полноэкран — свайпом вверх. Подходит для повседневного общения, заметок, мессенджеров. Если хочешь меньше промахов и больше комфорта — попробуй сам или порекомендуй близким.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать 1C Big Keyboard (Мод, Unlocked) 22 Мб Ссылка 2 22 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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