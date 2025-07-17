1C Big Keyboard (Мод, Unlocked) v1.200
Удобная клавиатура с крупными кнопками для комфортного набора текста
1C Big Keyboard — клавиатура, созданная для людей, которым важен комфорт при наборе: крупных символов здесь не нужно вглядываться, а большие клавиши снижают количество случайных нажатий. Она была сделана "для себя" — с учётом возраста, зрения и моторики. И если тебе нет 35, рано или поздно она тоже может пригодиться. А вот твоим родителям — прямо сейчас. Эта клавиатура сберегает глаза, снижает утомляемость и ускоряет набор текста без лишнего напряжения.
Полноэкранный режим (100% площади) делает клавиатуру особенно полезной для небольших экранов. Клавиши имеют привычную QWERTY-логику, только "увеличенную", поэтому привыкание происходит быстро. Работает плавно, без задержек, а переключение в полноэкран — свайпом вверх. Подходит для повседневного общения, заметок, мессенджеров. Если хочешь меньше промахов и больше комфорта — попробуй сам или порекомендуй близким.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.