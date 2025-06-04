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Делать музыку - Beat Machine (Мод, Unlocked)

Делать музыку - Beat Machine (Мод, Unlocked) 28528

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Версия:
28528
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Uminate
Категория:
Музыка / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 20:16
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 28 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
14 274
Скриншоты
Описание

Beat Machine - это мощное творческое приложение, которое дает вам контроль над созданием музыки на вашем мобильном устройстве. С его помощью вы можете раскрывать свой музыкальный потенциал, будь то создание собственных мелодий, микширование звуков или добавление уникальных ритмов к вашим трекам.


Одной из ключевых особенностей Beat Machine является его простота использования. Даже если вы никогда не занимались созданием музыки, это приложение сделает процесс интуитивно понятным. Вы можете выбирать из различных инструментов, создавать ударные партии, добавлять сэмплы и настраивать звучание в соответствии с вашим видением.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Делать музыку - Beat Machine (Мод, Unlocked) v28528 MOD APK

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Скачать Делать музыку - Beat Machine (Мод, Unlocked) 28 Мб Ссылка 2 28 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Делать музыку - Beat Machine (Мод, Unlocked)


Комментарии (2)
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Сигма великий
Сигма великий 28 июня 2024 20:40
Не работает, пишет приложение модифицировано
+2
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Гость Александр
Гость Александр 4 декабря 2023 11:04
Не работает,вылетает,не заходит,я не могу доверять вашему сайту
+5
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