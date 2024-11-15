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Узлы 3D ( Knots 3D )

Узлы 3D ( Knots 3D ) 9.5.0

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Версия:
9.5.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Nynix LLC
Категория:
Платные приложения / Разное
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 153 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 220
Скриншоты
Описание

Приложение Knots 3D представляет собой руководство по вязанию узлов с множеством руководств по вязанию узлов. Используйте свои знания в области 3D-вязания каждый день, в любое время, в любом месте и бесплатно. Если вы начнете свое увлекательное приключение в вязании узлов с помощью веревки, вы получите немедленный доступ к совершенно новой области обучения. 


Для вашего удовольствия приложение предоставляет множество уроков по вязанию узлов, каждый из которых учит простому способу завязывания узлов под разными углами. Этот захватывающий опыт может начаться, как только вы отрегулируете угол изображения, чтобы он указывал в нужном направлении, и увеличите масштаб, чтобы увидеть его более четко.




Информация о модах

ПЛАТНЫЙ/Пропатченный

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Скачать Узлы 3D ( Knots 3D ) 153 Мб Ссылка 2 153 Мб

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