Описание

Приложение Knots 3D представляет собой руководство по вязанию узлов с множеством руководств по вязанию узлов. Используйте свои знания в области 3D-вязания каждый день, в любое время, в любом месте и бесплатно. Если вы начнете свое увлекательное приключение в вязании узлов с помощью веревки, вы получите немедленный доступ к совершенно новой области обучения.





Для вашего удовольствия приложение предоставляет множество уроков по вязанию узлов, каждый из которых учит простому способу завязывания узлов под разными углами. Этот захватывающий опыт может начаться, как только вы отрегулируете угол изображения, чтобы он указывал в нужном направлении, и увеличите масштаб, чтобы увидеть его более четко.







