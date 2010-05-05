Описание

CalenGoo - это мощный инструмент для планирования и синхронизации действий, который обеспечивает вас приятным и эффективным опытом. С этим приложением вы сможете организовать свое расписание, получать ежедневные напоминания и управлять важными событиями с легкостью. Приложение предоставляет разнообразные возможности для настройки вашего календаря и планирования. Вы можете создавать различные виды событий, указывать дату, время и место проведения.





Приложение предоставляет различные стили уведомлений, включая голосовые оповещения, что делает процесс планирования еще более удобным. CalenGoo также поддерживает синхронизацию с различными онлайн-календарями, что позволяет вам совмещать свои события с календарями друзей и коллег.



