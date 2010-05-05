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CalenGoo - Calendar and Tasks

CalenGoo - Calendar and Tasks 1.0.183 b1662

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Версия:
1.0.183 b1662
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Gunia UG (haftungsbeschränkt)
Категория:
Платные приложения / Разное
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 18 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
958
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Описание

CalenGoo - это мощный инструмент для планирования и синхронизации действий, который обеспечивает вас приятным и эффективным опытом. С этим приложением вы сможете организовать свое расписание, получать ежедневные напоминания и управлять важными событиями с легкостью. Приложение предоставляет разнообразные возможности для настройки вашего календаря и планирования. Вы можете создавать различные виды событий, указывать дату, время и место проведения.


Приложение предоставляет различные стили уведомлений, включая голосовые оповещения, что делает процесс планирования еще более удобным. CalenGoo также поддерживает синхронизацию с различными онлайн-календарями, что позволяет вам совмещать свои события с календарями друзей и коллег.



Информация о модах

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Скачать CalenGoo - Calendar and Tasks v1.0.183 b1662 MOD APK

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Скачать CalenGoo - Calendar and Tasks 18 Мб Ссылка 2 18 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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