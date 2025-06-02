Medication Reminder & Tracker (Мод, Unlocked) 10.6
MedicaApp является другом для забывчивых и хронических пациентов, позволяя им вести научный образ жизни и никогда больше не пропускать необходимую дозу. Благодаря функциям приложения пользователи теперь могут легко отслеживать свое медицинское использование, устанавливая напоминания, расписания и многое другое, чтобы следить за своим здоровьем.
Если вы пациент, которому необходимо регулярно принимать много лекарств и функциональных продуктов, это приложение для вас. MedicaApp поддерживает 17 различных форм лекарств, включая таблетки, сиропы, инъекции, порошки и многое другое. Приложение предоставляет пользователям доступ к лучшим пользовательским интерфейсам, демонстрируя, насколько просто придерживаться назначенного графика приема лекарств. При поддержке широкой медицины в приложении вы можете легко узнать об эффективности лекарств и аккуратно их информацию.
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Скачать Medication Reminder & Tracker (Мод, Unlocked) v10.6 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.