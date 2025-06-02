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Medication Reminder & Tracker (Мод, Unlocked)

Medication Reminder & Tracker (Мод, Unlocked) 10.6

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Версия:
10.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
MedicaApp
Категория:
Разное / Здоровье и спорт
Обновлено:
Сегодня, 17:56
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 12 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
496
Скриншоты
Описание

MedicaApp является другом для забывчивых и хронических пациентов, позволяя им вести научный образ жизни и никогда больше не пропускать необходимую дозу. Благодаря функциям приложения пользователи теперь могут легко отслеживать свое медицинское использование, устанавливая напоминания, расписания и многое другое, чтобы следить за своим здоровьем.


Если вы пациент, которому необходимо регулярно принимать много лекарств и функциональных продуктов, это приложение для вас. MedicaApp поддерживает 17 различных форм лекарств, включая таблетки, сиропы, инъекции, порошки и многое другое. Приложение предоставляет пользователям доступ к лучшим пользовательским интерфейсам, демонстрируя, насколько просто придерживаться назначенного графика приема лекарств. При поддержке широкой медицины в приложении вы можете легко узнать об эффективности лекарств и аккуратно их информацию.



Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Medication Reminder & Tracker (Мод, Unlocked) v10.6 MOD APK

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Скачать Medication Reminder & Tracker (Мод, Unlocked) 12 Мб Ссылка 2 12 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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