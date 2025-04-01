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WolframAlpha

WolframAlpha 1.4.25.20240607406

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Версия:
1.4.25.20240607406
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Wolfram Group
Категория:
Платные приложения / Разное
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 5 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
874

WolframAlpha - это удивительное справочное приложение, которое предлагает пользователям точные и мгновенные результаты по любым запросам. В отличие от обычных поисковых систем, таких как Google, WolframAlpha специализируется на предоставлении детальных и конкретных ответов на разнообразные вопросы. Это приложение действительно как суперкомпьютер в вашем кармане, который обеспечивает обширные знания и расширенные возможности справочной информации.


Пользователи могут использовать это приложение для получения быстрых и точных ответов на различные вопросы из области математики, науки, технологий, истории, географии, здравоохранения и многих других. Это приложение также умеет решать математические задачи, проводить анализ данных, генерировать графики и диаграммы, а также выполнять множество других функций, которые делают его неотъемлемым инструментом для студентов, профессионалов и просто любознательных пользователей.


Использование WolframAlpha просто и интуитивно понятно. Пользователи могут просто задать свой вопрос или ввести запрос, и приложение немедленно предоставит исчерпывающий ответ или информацию. Это приложение становится надежным источником знаний, помогая учиться, исследовать и решать различные задачи с легкостью и точностью. Если вы ищете справочный инструмент, который гарантирует точные результаты и моментальные ответы, WolframAlpha - ваш идеальный выбор.


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Информация о модах

Полная версия

Скачать WolframAlpha 1.4.25.20240607406 взлом

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Скачать WolframAlpha 5 Мб Ссылка 2 5 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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