Версия:
49.38
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Carly Solutions GmbH & Co KG
Обновлено:
Сегодня, 15:43
Возраст:
Требуется места:
≈ 78 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8 739
Описание
По мере развития технологий управление становится более удобным, чем когда-либо. С помощью всего одного подключения пользователи могут находить проблемы, возникающие в их устройстве, и постепенно их устранять. Одно из лучших применений этого - решение проблем с автомобилем.
Эта категория приложений может указывать на проблемы, возникающие в автомобиле при подключении к системе. Оттуда вам не нужно будет тратить много денег на ремонтные работы и вы сможете починить их самостоятельно. Так что, если вы ищете такое приложение, Carly - OBD2 Car Scanner - идеальное приложение для вас.
Информация о модах
Всё открыто
Показать полностью
Скачать Carly — OBD2 car scanner (Мод, Unlocked) v49.38 MOD APK
Скачать из Google Play
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer