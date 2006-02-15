Описание

По мере развития технологий управление становится более удобным, чем когда-либо. С помощью всего одного подключения пользователи могут находить проблемы, возникающие в их устройстве, и постепенно их устранять. Одно из лучших применений этого - решение проблем с автомобилем.





Эта категория приложений может указывать на проблемы, возникающие в автомобиле при подключении к системе. Оттуда вам не нужно будет тратить много денег на ремонтные работы и вы сможете починить их самостоятельно. Так что, если вы ищете такое приложение, Carly - OBD2 Car Scanner - идеальное приложение для вас.







