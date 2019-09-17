Можно сказать, что чтение рассказов - один из старейших и самых популярных видов развлечений. Наверняка кто-то из нас хотя бы раз с увлечением читал интригующий сборник рассказов. В зависимости от возраста вкусы станут разными. Пожилым людям понравится читать романы и вещи, полностью написанные словами. Потому что в рассказах часто используются слова для описания вещей и вещей «реальным» образом, который имеет смысл и содержит множество глубоких жизненных философий.





С другой стороны, молодые люди часто предпочитают комиксы - жанр рассказов, содержащих много контента, вложенного в картинки, строки и цитаты. Причина, по которой юные читатели любят этот жанр, заключается в аутентичности и выразительности персонажей. Да, обычно нюансы персонажей художники достаточно четко передают, заставляя всю историю оживать в виде сокращенного фильма. Таким образом, читатели могут представить себе декорации всей истории. И, конечно же, комиксы несут в себе многие из тех же тонких и увлекательных философий, что и традиционные рассказы.



