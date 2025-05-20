Diaro - дневник, журнал, Заметки,Трекер Настроения (Мод, Unlocked) 3.93.3
Diaro — это современное приложение для ведения дневника, которое предлагает безопасный и удобный способ хранения ваших мыслей, снов, желаний и повседневных дел. Это электронный журнал, который позволяет пользователям записывать любую идею в любое время, предоставляя высокий уровень безопасности и приватности.
Приложение обладает отличным пользовательским интерфейсом, который делает процесс записи максимально простым и приятным. Вы можете легко организовать свои записи, используя различные категории и теги, что помогает удерживать информацию структурированной и легкодоступной. Благодаря этому, Diaro становится не просто местом для записей, а полноценным инструментом для отражения и самопознания.
Diaro предлагает также множество уникальных функций, таких как поддержка нескольких платформ, возможность добавления фотографий и местоположений к записям, а также встроенные инструменты для поиска и фильтрации, что делает его идеальным выбором для тех, кто хочет сохранить важные моменты жизни, личные секреты или творческие идеи. Это приложение позволяет вам держать ваши воспоминания под рукой в любой момент, обеспечивая легкий доступ к ним в любое время.
Премиум-разблокировка
Скачать Diaro - дневник, журнал, Заметки,Трекер Настроения (Мод, Unlocked) v3.93.3 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.