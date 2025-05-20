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Diaro - дневник, журнал, Заметки,Трекер Настроения (Мод, Unlocked)

Diaro - дневник, журнал, Заметки,Трекер Настроения (Мод, Unlocked) 3.93.3

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Версия:
3.93.3
Требования:
Android 4.2
Разработчик:
Pixel Crater Ltd.
Категория:
Приложения на русском / Разное
Обновлено:
Сегодня, 19:07
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 80 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 989
Скриншоты
Описание

Diaro — это современное приложение для ведения дневника, которое предлагает безопасный и удобный способ хранения ваших мыслей, снов, желаний и повседневных дел. Это электронный журнал, который позволяет пользователям записывать любую идею в любое время, предоставляя высокий уровень безопасности и приватности.


Приложение обладает отличным пользовательским интерфейсом, который делает процесс записи максимально простым и приятным. Вы можете легко организовать свои записи, используя различные категории и теги, что помогает удерживать информацию структурированной и легкодоступной. Благодаря этому, Diaro становится не просто местом для записей, а полноценным инструментом для отражения и самопознания.


Diaro предлагает также множество уникальных функций, таких как поддержка нескольких платформ, возможность добавления фотографий и местоположений к записям, а также встроенные инструменты для поиска и фильтрации, что делает его идеальным выбором для тех, кто хочет сохранить важные моменты жизни, личные секреты или творческие идеи. Это приложение позволяет вам держать ваши воспоминания под рукой в любой момент, обеспечивая легкий доступ к ним в любое время.


Информация о модах

Премиум-разблокировка

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Diaro - дневник, журнал, Заметки,Трекер Настроения (Мод, Unlocked) v3.93.3 MOD APK

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Скачать Diaro - дневник, журнал, Заметки,Трекер Настроения (Мод, Unlocked) 80 Мб Ссылка 2 80 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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