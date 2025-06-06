PPSSPP Gold - PSP emulator 1.19
PlayStation Portable, или PSP, является одним из наиболее узнаваемых и популярных портативных игровых устройств на рынке. Это устройство, разработанное компанией Sony Computer Entertainment, было выпущено в 2004 году и сразу же завоевало сердца геймеров по всему миру. Сегодня PSP остается одним из символов игровой индустрии и пользуется стабильной популярностью.
Одной из ключевых особенностей PSP является его портативность. Это устройство легко помещается в кармане или сумке, что делает его идеальным компаньоном для игр в пути, в путешествиях или даже в перерывах между занятиями. PSP предлагает широкий выбор игр, позволяя геймерам наслаждаться разнообразными жанрами и переживать захватывающие приключения.
Полная платная версия
Скачать PPSSPP Gold - PSP emulator v1.19 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.