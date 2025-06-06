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PPSSPP Gold - PSP emulator

PPSSPP Gold - PSP emulator 1.19

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Версия:
1.19
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Henrik Rydgård
Категория:
Платные приложения / Разное
Обновлено:
Сегодня, 19:19
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 20 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 069
Скриншоты
Описание

PlayStation Portable, или PSP, является одним из наиболее узнаваемых и популярных портативных игровых устройств на рынке. Это устройство, разработанное компанией Sony Computer Entertainment, было выпущено в 2004 году и сразу же завоевало сердца геймеров по всему миру. Сегодня PSP остается одним из символов игровой индустрии и пользуется стабильной популярностью.


Одной из ключевых особенностей PSP является его портативность. Это устройство легко помещается в кармане или сумке, что делает его идеальным компаньоном для игр в пути, в путешествиях или даже в перерывах между занятиями. PSP предлагает широкий выбор игр, позволяя геймерам наслаждаться разнообразными жанрами и переживать захватывающие приключения.



Информация о модах

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Скачать PPSSPP Gold - PSP emulator 20 Мб Ссылка 2 20 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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