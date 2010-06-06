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Quizlet: языки и лексика на карточках (Мод, Unlocked)

Quizlet: языки и лексика на карточках (Мод, Unlocked) 9.12.2

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Версия:
9.12.2
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
Quizlet Inc.
Категория:
Обучающие / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 19 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 518
Скриншоты
Описание

Если у вас возникают трудности с расширением своего словарного запаса в английском языке и вы хотите улучшить его, то одним из отличных инструментов для этой цели является приложение Quizlet. Постоянное совершенствование словарного запаса в английском языке - это постепенный процесс, который требует регулярной практики и внимания к деталям. Quizlet предоставляет широкий спектр возможностей для изучения и практики английской лексики. Одной из его ключевых особенностей является "умный словарь", который позволяет вам учиться в любое время и в любом месте.


Вы можете вводить слова или фразы, которые вас интересуют, и начинать их переводить. После перевода, приложение предоставит вам дополнительные интеллектуальные словари, которые помогут вам понять значение слова в разных контекстах и его различные значения. Quizlet также предлагает множество других инструментов для обучения, таких как карточки с терминами, тесты, аудиоподкасты и многое другое. Это приложение помогает вам разнообразными способами углублять свои знания и совершенствовать свой словарный запас в английском языке.




Информация о модах

● Премиум-функции разблокированы.

➡ Архитектура ЦП: универсальная.

● Отладочная информация удалена.

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Quizlet: языки и лексика на карточках (Мод, Unlocked) v9.12.2 MOD APK

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Скачать Quizlet: языки и лексика на карточках (Мод, Unlocked) 19 Мб Ссылка 2 19 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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