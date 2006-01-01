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Passwords-Manager-Pro.

Passwords-Manager-Pro. 4.6.3

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Версия:
4.6.3
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
TFH Technologies
Категория:
Платные приложения / Разное
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 14 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
570
Скриншоты
Описание

В современном мире технологии и социальные сети проникли во все аспекты нашей жизни. От редактирования фотографий до приложений для редактирования видео, мы должны создать бесчисленное количество учетных записей для доступа к различным сервисам. С миллионами пользователей на таких платформах, как Facebook, Twitter и Instagram, запоминание учетных данных для входа во все эти учетные записи может быть сложной задачей. Используйте PASSWORD MANAGER, инновационное решение, предназначенное для сохранения и классификации ваших учетных данных, что делает жизнь проще и организованнее.


PASSWORD MANAGER обеспечивает безопасность вашей конфиденциальной информации, сохраняя пароли в зашифрованном виде AES-256. Этот расширенный стандарт шифрования широко известен своей способностью защищать конфиденциальные данные. Защищая ваши пароли с помощью этого уровня шифрования, это приложение дает вам уверенность в том, что ваши учетные данные в безопасности и защищены от посторонних глаз.



Информация о модах

ПЛАТНЫЙ/Пропатченный

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Скачать Passwords-Manager-Pro. v4.6.3 MOD APK

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Скачать Passwords-Manager-Pro. 14 Мб Ссылка 2 14 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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