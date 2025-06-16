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Print From Anywhere (Мод, Premium Unlocked)

Print From Anywhere (Мод, Premium Unlocked) 6.1.12

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Версия:
6.1.12
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Nilhintech Lab
Категория:
Программы / Разное
Обновлено:
Сегодня, 15:54
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 52 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
408
Скриншоты
Описание

Print From Anywhere поддерживает множество форматов файлов, чтобы легко обмениваться файлами с наилучшим интерфейсом. Выполнив всего несколько основных шагов, вы можете распечатать весь нужный документ в разных форматах страниц. Все распечатанные документы хранятся на вашем устройстве и могут быть перепечатаны, когда это возможно. Кроме того, приложение также поддерживает мощные инструменты редактирования для быстрой и простой настройки параметров печати.


Print From Anywhere позволяет быстро подключиться к принтеру и легко настроить задание на печать с помощью мобильного устройства или компьютера. Вы можете настроить параметры печати, такие как размер бумаги, первая сторона печати, а также окончательная и дополнительная цветная или черно-белая печать. Кроме того, приложение также позволяет изменять параметры печати, такие как качество печати, формат бумаги и цвет печати, чтобы настроить процесс печати в соответствии с вашими потребностями. Эти настройки можно найти в разделе настроек приложения "Печать из любого места" или в настройках принтера. Настройте документы красиво и точно с помощью лучших отпечатков, что упрощает настройку и выбор печати одной копии или столько копий документа, сколько необходимо.


Вы должны установить приложение на свое мобильное устройство или компьютер, а затем подключиться к принтеру по сети или Wi-Fi. Выберите документ для печати и нажмите кнопку печати, чтобы выполнить процесс печати. Все распечатанные документы хранятся на вашем устройстве и могут быть перепечатаны, когда это возможно. Кроме того, приложение поддерживает множество различных платформ для выбора правильного устройства. Для обеспечения наилучшей производительности вы должны использовать устройство с надежной конфигурацией и подключением к Интернету и установить последнюю версию приложения.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Print From Anywhere (Мод, Premium Unlocked) v6.1.12 MOD APK

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Скачать Print From Anywhere (Мод, Premium Unlocked) 52 Мб Ссылка 2 52 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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