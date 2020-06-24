android-1.ru / Программы / Разное / SmartNews: Local Breaking News (Мод, Без рекламы)
SmartNews: Local Breaking News (Мод, Без рекламы)

SmartNews: Local Breaking News (Мод, Без рекламы) 24.6.20

0
0
Скачать (35 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
SmartNews, Inc.
Версия:
24.6.20
Категория:
Программы / Разное
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 35 Мб
id приложения:
jp.gocro.smartnews.android
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
697

SmartNews - это приложение, которое предоставляет вам ежедневные новости со всего мира. Оно популярно среди пользователей всех возрастов благодаря своему современному дизайну и достоверным новостям. Основной целью SmartNews является обеспечение вас актуальной информацией. Вы можете просматривать последние новости, открывая домашнюю страницу приложения и переходя на веб-страницы новостных источников. Это приложение активно собирает новости со всего мира и публикует их как можно быстрее, чтобы вы всегда оставались в курсе текущих событий.


Каталог SmartNews включает в себя избранные статьи из надежных источников. Недавно опубликованные статьи отображаются на главной странице, что позволяет вам легко находить свежие материалы. Вы можете читать новости со всего мира, где бы вы ни находились, и в любое время, что делает приложение удобным для доступа к информации. Одной из привлекательных особенностей приложения является возможность взаимодействия с новостями и делиться своими мыслями и эмоциями. Приложение также предоставляет сборник избранных статей, чтобы помочь вам сэкономить время на выборе источников информации и сосредоточиться на ключевых новостях. Это приложение стремится обеспечить вас актуальными новостями и удобством чтения, делая процесс получения информации быстрым и легким.



Скриншоты

Информация о модах

Оптимизировано, без рекламы

 Теги темы: Без рекламы

Скачать SmartNews: Local Breaking News (Мод, Без рекламы) 24.6.20 взлом

Скачать из Google Play
Скачать SmartNews: Local Breaking News (Мод, Без рекламы) 35 Мб Ссылка 2 35 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
UpNote - Записка, дневник (Мод, Premium Unlocked)
UpNote - Записка, дневник (Мод, Premium Unlocked)
Версия: 9.2.0
Автоответчик для Instagram (Мод, Premium Unlocked)
Автоответчик для Instagram (Мод, Premium Unlocked)
Версия: 3.5.1
Print From Anywhere (Мод, Premium Unlocked)
Print From Anywhere (Мод, Premium Unlocked)
Версия: 6.0.8
Bluetooth Printer,USB,Receipt (Мод, Premium Unlocked)
Bluetooth Printer,USB,Receipt (Мод, Premium Unlocked)
Версия: 6.0.6
Узлы 3D ( Knots 3D )
Узлы 3D ( Knots 3D )
Версия: 8.9.0
Times Of India: TOI Daily News (Мод, Prime Unlocked)
Times Of India: TOI Daily News (Мод, Prime Unlocked)
Версия: 8.3.8.3
Oxford Dictionary & Translator (Мод, Premium Unlocked)
Oxford Dictionary & Translator (Мод, Premium Unlocked)
Версия: 5.1.307
Resume Builder, CV Maker (Мод, Premium Unlocked)
Resume Builder, CV Maker (Мод, Premium Unlocked)
Версия: 8.0

Отзывы о SmartNews: Local Breaking News (Мод, Без рекламы)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив