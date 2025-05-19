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Ускоритель игр - Gaming mode (Мод, Unlocked)

Ускоритель игр - Gaming mode (Мод, Unlocked) 1.9.13

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Версия:
1.9.13
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ZipoApps
Категория:
Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Вчера, 19:25
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 30 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
868
Скриншоты
Описание

Если во время игры вас постоянно беспокоят входящие сообщения или звонки, то игровой режим — Game Booster PRO — это решение, которое поможет вам больше не отвлекаться. Для тех из вас, кто не знает, это приложение дает вам отличный опыт, когда вы никогда не прерываетесь, наслаждаясь игрой. Мы делаем так, чтобы ваше устройство никогда не зависало. При этом латентность при загрузке игры практически нулевая; что может быть лучше, чем когда у вас есть лучшее игровое приложение, предотвращающее зависание, подобное этому.


Это единственное приложение, которое поможет вам улучшить свои впечатления от битвы с врагами в играх. В частности, после активации вами это приложение будет действовать как защитник, чтобы помочь вам не отвлекаться от внешнего мира. Это может быть появление неожиданных входящих звонков и уведомлений от других приложений. Благодаря этому вы сможете проявить свои игровые навыки лучше, чем другие противники.


Информация о модах

Pro разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Ускоритель игр - Gaming mode (Мод, Unlocked) v1.9.13 MOD APK

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Скачать Ускоритель игр - Gaming mode (Мод, Unlocked) 30 Мб Ссылка 2 30 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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