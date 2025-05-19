Описание

Если во время игры вас постоянно беспокоят входящие сообщения или звонки, то игровой режим — Game Booster PRO — это решение, которое поможет вам больше не отвлекаться. Для тех из вас, кто не знает, это приложение дает вам отличный опыт, когда вы никогда не прерываетесь, наслаждаясь игрой. Мы делаем так, чтобы ваше устройство никогда не зависало. При этом латентность при загрузке игры практически нулевая; что может быть лучше, чем когда у вас есть лучшее игровое приложение, предотвращающее зависание, подобное этому.





Это единственное приложение, которое поможет вам улучшить свои впечатления от битвы с врагами в играх. В частности, после активации вами это приложение будет действовать как защитник, чтобы помочь вам не отвлекаться от внешнего мира. Это может быть появление неожиданных входящих звонков и уведомлений от других приложений. Благодаря этому вы сможете проявить свои игровые навыки лучше, чем другие противники.