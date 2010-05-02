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AppLock (Мод, Unlocked)

AppLock (Мод, Unlocked) 5.10.2in

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Версия:
5.10.2in
Требования:
Android 4.2
Разработчик:
DoMobile AppLock
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 22 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
665
Скриншоты
Описание

Приложение AppLock предоставляет множество впечатляющих и уникальных функций безопасности для защиты вашей конфиденциальной информации на устройстве. Оно предлагает различные шаблоны блокировки, которые вы можете настроить для разных параметров на вашем устройстве, обеспечивая повышенный уровень безопасности. Это особенно важно в современном мире, где сохранение конфиденциальности и безопасности данных становятся все более важными. AppLock позволяет вам выбирать несколько типов замков в зависимости от ваших предпочтений и потребностей.


Это означает, что вы можете настроить разные методы блокировки для разных приложений или параметров на устройстве. Например, вы можете использовать PIN-код для одних приложений, а отпечаток пальца или распознавание лица для других. Это обеспечивает дополнительный уровень безопасности и удобства при использовании устройства. Приложение также обновляется регулярно, чтобы удовлетворить потребности пользователей и следовать современным требованиям безопасности. Оно предоставляет оповещения о попытках доступа к вашим данным и позволяет вам реагировать на них, обеспечивая дополнительный уровень защиты. Таким образом, AppLock предлагает надежные инструменты для обеспечения безопасности вашего устройства и конфиденциальности данных.



Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать AppLock (Мод, Unlocked) 22 Мб Ссылка 2 22 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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