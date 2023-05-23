Описание

Vera Outline Black предоставит вам сразу, если вы являетесь поклонником новых и уникальных иконок. Это приложение предоставляет контурные значки для всех пользователей, особенно для тех, кто придерживается современного стиля. Еще интереснее то, что ту же иконку можно изменить, а также добавить новые детали, чтобы создать изюминку. Приложение также постоянно обновляется, добавляются новые точки и ряд уникальных деталей, которыми вы можете манипулировать и использовать для многих целей.





Это приложение предоставляет пользователям множество различных значков и избаловано выбором. Каждый пакет значков будет иметь различные дизайны, так что при выборе вы увидите свою изюминку. Эта подсветка позволяет значку сохранять присущую ему красоту при установке на устройство. Приложение имеет большую часть редактирования по запросу. Это индивидуальное редактирование сделает ваш логотип еще более уникальным. Пока вы даете комментарии, а также идеальную модель, которую вы хотите, приложение немедленно ответит. Разнообразие большие предложения даны, чтобы создать привлекательность и удобство для вашего собственного выбора.



