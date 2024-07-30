+100000 Anime Stickers WAStickerApps For WhatsApp (Мод, Unlocked) Stable 8.1
Приложение "+100000 стикеров аниме WAStickerApps For WhatsApp" предоставляет обширную коллекцию стикеров, связанных с аниме и мультфильмами, для использования в WhatsApp. В нем содержится более 100 000 анимированных стикеров, а также возможность добавлять их в избранное. Это приложение позволяет пользователям скачивать выдающиеся аниме-стикеры и обмениваться ими с друзьями и семьей в чатах WhatsApp. Оно предоставляет доступ к тысячам уникальных стикеров, созданных фанатами аниме, а также дает возможность создавать собственные стикеры. Это добавляет в чаты веселые и интересные элементы и делает общение более выразительным и разнообразным.
Приложение также обеспечивает доступ к огромной коллекции аниме-стикеров на разнообразные темы, что позволяет пользователям выбирать и использовать стикеры, которые соответствуют их настроению и интересам. С этим приложением пользователи могут создавать уникальные чаты и делиться эмоциями, используя аниме-стикеры вместо обычного текста. Таким образом, "+100000 стикеров аниме WAStickerApps For WhatsApp" предоставляет обширную коллекцию аниме-стикеров для обогащения коммуникации в WhatsApp и добавления веселья и выразительности в чаты.
Премиум разблокирован
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.