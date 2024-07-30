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+100000 Anime Stickers WAStickerApps For WhatsApp (Мод, Unlocked)

+100000 Anime Stickers WAStickerApps For WhatsApp (Мод, Unlocked) Stable 8.1

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Версия:
Stable 8.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Ani Addict - Anime Stickers & Anime Live Wallpaper
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
30-07-2024, 15:30
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 30 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
16 041
Скриншоты
Описание

Приложение "+100000 стикеров аниме WAStickerApps For WhatsApp" предоставляет обширную коллекцию стикеров, связанных с аниме и мультфильмами, для использования в WhatsApp. В нем содержится более 100 000 анимированных стикеров, а также возможность добавлять их в избранное. Это приложение позволяет пользователям скачивать выдающиеся аниме-стикеры и обмениваться ими с друзьями и семьей в чатах WhatsApp. Оно предоставляет доступ к тысячам уникальных стикеров, созданных фанатами аниме, а также дает возможность создавать собственные стикеры. Это добавляет в чаты веселые и интересные элементы и делает общение более выразительным и разнообразным.


Приложение также обеспечивает доступ к огромной коллекции аниме-стикеров на разнообразные темы, что позволяет пользователям выбирать и использовать стикеры, которые соответствуют их настроению и интересам. С этим приложением пользователи могут создавать уникальные чаты и делиться эмоциями, используя аниме-стикеры вместо обычного текста. Таким образом, "+100000 стикеров аниме WAStickerApps For WhatsApp" предоставляет обширную коллекцию аниме-стикеров для обогащения коммуникации в WhatsApp и добавления веселья и выразительности в чаты.




Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать +100000 Anime Stickers WAStickerApps For WhatsApp (Мод, Unlocked) vStable 8.1 MOD APK

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Ссылка 2 30 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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