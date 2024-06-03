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Retro Mode - Icon Pack (Neon)

Retro Mode - Icon Pack (Neon) 1.13.0

3
2
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Требования:
Android 9
Разработчик:
Moertel Pixel Art
Версия:
1.13.0
Категория:
Платные приложения / Персонализация
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 18 Мб
id приложения:
app.moertel.retro.iconpack.neon
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
3
Комментарии:
0
Просмотров:
1 517

Retro Mode - Icon Pack (Neon) - Вернитесь на оживленные улицы 90-х годов каждый раз, когда взглянете на свое мобильное устройство. Приготовьтесь окунуться в ностальгическую атмосферу благодаря «Ретро-режиму — набору значков (неон)», созданному талантливым пиксельным мастером Мертелем из центра Гамбурга.


Этот набор значков привносит на ваш экран волнующую эпоху 90-х годов с их характерным ретро-стилем. Каждый значок ярко светится, словно неоновый знак на шумной улице. Этот первоклассный набор значков позволит вам окунуться в атмосферу прошлого и воссоздать моменты любимых времен.


Благодаря усилиям Мертеля, вас ожидает набор значков, олицетворяющих разнообразные аспекты 90-х годов: от музыкальных инструментов до игровых приставок, от ретро автомобилей до кассетных магнитофонов. Каждый значок имеет яркий и выразительный дизайн, который заставит вас вспомнить времена, когда все было более ярким, эксцентричным и жизнерадостным.


Скриншоты

Информация о модах

Полная версия

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18 Мб
Ссылка 2
18 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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