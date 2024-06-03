Retro Mode - Icon Pack (Neon) - Вернитесь на оживленные улицы 90-х годов каждый раз, когда взглянете на свое мобильное устройство. Приготовьтесь окунуться в ностальгическую атмосферу благодаря «Ретро-режиму — набору значков (неон)», созданному талантливым пиксельным мастером Мертелем из центра Гамбурга.





Этот набор значков привносит на ваш экран волнующую эпоху 90-х годов с их характерным ретро-стилем. Каждый значок ярко светится, словно неоновый знак на шумной улице. Этот первоклассный набор значков позволит вам окунуться в атмосферу прошлого и воссоздать моменты любимых времен.





Благодаря усилиям Мертеля, вас ожидает набор значков, олицетворяющих разнообразные аспекты 90-х годов: от музыкальных инструментов до игровых приставок, от ретро автомобилей до кассетных магнитофонов. Каждый значок имеет яркий и выразительный дизайн, который заставит вас вспомнить времена, когда все было более ярким, эксцентричным и жизнерадостным.