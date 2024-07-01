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Занятия йогой на дому - ежедневная йога (Мод, Unlocked)

Занятия йогой на дому - ежедневная йога (Мод, Unlocked) 2.35

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Версия:
2.35
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Hazard Studio
Категория:
Здоровье и спорт / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 48 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 604

Yoga Home Workouts - Yoga Daily For Beginners - это полезное приложение для всех, кто хочет заниматься йогой у себя дома, независимо от уровня подготовки. Если у вас мало времени или нет возможности посещать тренажерный зал, занятия йогой дома станут отличным решением для улучшения здоровья и фитнеса. Это приложение не требует специального оборудования или машин, поэтому вы можете начать заниматься йогой сразу после установки.


Занятия йогой помогут вам не только похудеть, но и улучшить ваше общее здоровье и благополучие. Yoga Home Workouts предлагает разнообразные программы для начинающих, которые позволят вам освоить базовые позы и дыхательные упражнения. Это приложение обеспечит вас всем необходимым для достижения результатов без необходимости посещения спортивного зала.


Если вы хотите быстро изменить себя и улучшить свое тело и здоровье, то Yoga Home Workouts - Yoga Daily For Beginners - идеальное приложение для вас. Начинайте заниматься йогой прямо у себя дома в удобное время, следуя инструкциям и упражнениям из этого приложения. Освойте йогу и наслаждайтесь всеми ее благами, не выходя из дома!



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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Занятия йогой на дому - ежедневная йога (Мод, Unlocked) 48 Мб Ссылка 2 48 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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