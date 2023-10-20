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Boom: музыкальный плеер с 3D-звуком и эквалайзером (Мод, Unlocked)

Boom: музыкальный плеер с 3D-звуком и эквалайзером (Мод, Unlocked) 2.8.2

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Версия:
2.8.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Global Delight Technologies Pvt. Ltd.
Категория:
Мультимедиа / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 30 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 950

Boom - это музыкальное приложение, которое не оставит вас равнодушными. Его ключевой особенностью является запатентованная 3D-технология, которая превращает обычное прослушивание музыки в захватывающий звуковой опыт. С помощью этой технологии вы можете наслаждаться невероятно реалистичным и иммерсивным звуком при использовании любых наушников.


Одной из важных особенностей Boom является его способность извлекать пространственные сигналы из музыки и преобразовывать их в трехмерное звуковое пространство. Это создает ощущение присутствия внутри музыки, позволяя вам услышать каждую ноту и инструмент так, будто они звучат прямо перед вами.


Независимо от того, слушаете ли вы свои любимые треки в автобусе, в офисе или дома, Boom обеспечивает уникальный и захватывающий звуковой опыт, который поднимает прослушивание музыки на новый уровень.


Скриншоты

Информация о модах

Премиум разблокирован

 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Boom: музыкальный плеер с 3D-звуком и эквалайзером (Мод, Unlocked) 2.8.2 взлом

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Скачать Boom: музыкальный плеер с 3D-звуком и эквалайзером (Мод, Unlocked) 30 Мб Ссылка 2 30 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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