Описание

Emby для Android — это медиасервер-клиент, который помещает твою личную видеотеку в карман. Сценарий простой: ты приходишь домой, быстро сканируешь библиотеку на сервере, выбираешь сериал и жмёшь «Play» — картинка тут же летит на экран телевизора, а телефон превращается в пульт. Спустя пять минут уже мотаешь заставку, ставишь закладку и собираешься в дорогу, уверенный, что эпизод отправлен в кэш. Твоя медиабаза живёт на твоих условиях.





Главные козыри — офлайн-проигрывание и универсальная синхронизация: одним тапом загружаешь фильм на смартфон в нужном качестве, приложение перекодирует звук и дорожки субтитров, а прогресс просмотра мгновенно обновится на планшете и Android TV, когда вернёшься домой. Поезд, самолёт или дача без 4G — плейлист работает без лагов. Поддержка пультов, кастинга и профилей семьи растит удобство, а умное скробблинг-продолжение экономит время. Установи приложение и почувствуй, как личный кинотеатр следует за тобой куда угодно.



