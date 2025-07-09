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Emby for Android (Мод, Premium Unlocked)

Emby for Android (Мод, Premium Unlocked) v3.4.75

Храни медиа на своём сервере и смотри офлайн даже без интернета в пути

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Версия:
3.4.75
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Emby Media
Категория:
Программы / Видео плееры/редакторы
Обновлено:
Сегодня, 18:23
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 36 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание

Emby для Android — это медиасервер-клиент, который помещает твою личную видеотеку в карман. Сценарий простой: ты приходишь домой, быстро сканируешь библиотеку на сервере, выбираешь сериал и жмёшь «Play» — картинка тут же летит на экран телевизора, а телефон превращается в пульт. Спустя пять минут уже мотаешь заставку, ставишь закладку и собираешься в дорогу, уверенный, что эпизод отправлен в кэш. Твоя медиабаза живёт на твоих условиях.


Главные козыри — офлайн-проигрывание и универсальная синхронизация: одним тапом загружаешь фильм на смартфон в нужном качестве, приложение перекодирует звук и дорожки субтитров, а прогресс просмотра мгновенно обновится на планшете и Android TV, когда вернёшься домой. Поезд, самолёт или дача без 4G — плейлист работает без лагов. Поддержка пультов, кастинга и профилей семьи растит удобство, а умное скробблинг-продолжение экономит время. Установи приложение и почувствуй, как личный кинотеатр следует за тобой куда угодно.



Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Emby for Android (Мод, Premium Unlocked) 36 Мб Ссылка 2 36 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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