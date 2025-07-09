Emby for Android (Мод, Premium Unlocked) v3.4.75
Храни медиа на своём сервере и смотри офлайн даже без интернета в пути
Emby для Android — это медиасервер-клиент, который помещает твою личную видеотеку в карман. Сценарий простой: ты приходишь домой, быстро сканируешь библиотеку на сервере, выбираешь сериал и жмёшь «Play» — картинка тут же летит на экран телевизора, а телефон превращается в пульт. Спустя пять минут уже мотаешь заставку, ставишь закладку и собираешься в дорогу, уверенный, что эпизод отправлен в кэш. Твоя медиабаза живёт на твоих условиях.
Главные козыри — офлайн-проигрывание и универсальная синхронизация: одним тапом загружаешь фильм на смартфон в нужном качестве, приложение перекодирует звук и дорожки субтитров, а прогресс просмотра мгновенно обновится на планшете и Android TV, когда вернёшься домой. Поезд, самолёт или дача без 4G — плейлист работает без лагов. Поддержка пультов, кастинга и профилей семьи растит удобство, а умное скробблинг-продолжение экономит время. Установи приложение и почувствуй, как личный кинотеатр следует за тобой куда угодно.
Премиум разблокирован
Скачать Emby for Android (Мод, Premium Unlocked) v3.4.75 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.